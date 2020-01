Huawei představuje HMS Core 4.0, ale klidně se vrátí ke Google službám

Společnost Huawei se ještě před nějakou dobou musela starat o dva ekosystémy v případě svých mobilních telefonů. Zejména pro čínský trh musel byl vyvinut systém Android bez Google služeb, jelikož v této krajině nemůže Google působit. Na druhou stranu Huawei nabízel mobilní telefony s Google službami pro ostatní trhy. Samotný zákaz ze strany USA tak trochu zjednodušil společnosti Huawei vývoj, jelikož může nabízet jen svůj ekosystém. Nyní se čínský gigant soustřeďuje jen na Huawei Mobile Services, což dokazují mnohé investice a představení již čtvrté verze HMS Core pro vývojáře.

Huawei Mobile Services vychází ve verzi 4.0 beta

HMS Core 4.0

Huawei kvůli samotnému zákazu musí řešit podporu pro vývojáře, která se nyní rozšiřuje díky vydání HMS Core 4.0. Tvůrci aplikací a her nyní tak mohou využít nové možnosti, mezi kterými najdeme sady pro správu účtu (Account Kit), zasílání zpráv (Push Kit), virtuální peněženku (Wallet Kit), analytiku (Analytics Kit), ukládání do cloudu (Drive Kit) a hraní her (Game Service).

„HMS Core 4.0 nabízí rozsáhlé spektrum služeb pro vývojáře mobilních aplikací na každé úrovni. Jedná se o bezpečnou, důvěryhodnou a uživatelsky přívětivou volbu pro developery na celém světě. Díky podpoře jednorázových operací urychluje HMS Core vývoj vysoce kvalitních aplikací s širokým výběrem základních služeb. To snižuje překážky pro vývoj aplikací, takže vývojáři ušetří náklady a mohou se plně soustředit na inovace,” přibližuje PR manažerka Huawei Gabriela Löbel.

Nějakou dobu se tato verze nabízela v rámci beta programu, takže se vývojáři již mohli připravit a uzpůsobit své aplikace či hry. Právě zpětná vazba ze strany vývojářů pomohla společnosti Huawei nabídnout další možnosti v rámci Chipset-Device-Cloud:

sada pro strojové učení (Machine Learning Kit)

sada pro kontextové informace o uživateli (Awareness Kit)

sada pro skenování čárových kódů (Scan Kit)

sada pro spolupráci s ostatními zařízeními v blízkosti (Nearby Service)

sada pro zobrazování obrázků (Panorama Kit)

sada pro kontrolu integrity systému (Safety Detect)

sada pro monitoring marketingových aktivit (Dynamic Tag Manager)

sada pro ověření identity online operací (Fast Identity Online)

sada pro nasměrování ke službám vázaným na lokaci zařízení (Site Kit)

sada pro aplikace vyžadujících instalaci (Quick App)

sada pro ochranu práv streamovaného obsahu (WisePlay)

sada pro soustředění dat o kondici (Health Kit)

sada pro bezpečnou autorizaci adres (Identity Kit)

Je vidět, že Huawei zrovna nelení a snaží se co nejvíce přiblížit k možnostem Google Mobile Services. Společnost uvádí, že se již registrovalo 1,3 milionu vývojářů po celém světě a více než 55 tisíc aplikací je zapojených do HMS Core.

Huawei i tak dá přednost Google Mobile Services

Sice se v tomto týdnu objevila informace, že společnost Huawei se již nevrátí ke službám od Googlu v případě zrušení zákazu, ale následně byla tato zpráva stažena. Ověřili jsme si stanovisko společnosti Huawei k celé situaci a můžeme konstatovat, že pokud dojde ke zrušení zákazu, navrátí co nejrychleji do mobilních telefonů Google služby a Obchod Play se všemi možnostmi.

Nejednalo by se o zmařenou investici pro Huawei, jelikož možnosti HMS může bez jakýchkoliv problémů plně využívat na domácí půdě.

Zdroj: Tisková zpráva



