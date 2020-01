Evropská unie chce jediný konektor, zpomalí tím inovace

Již v minulosti se několikrát Evropská unie rozhodla vkročit do vývoje technologií, a ne vždy to přineslo pozitivní výsledek. Bohužel i tentokrát se EU rozhodla zakročit. Jaký tento krok může mít negativní dopad?

Evropská unie může mít negativní dopad na technologie

Evropská unie podle všeho navrhuje, aby se na jejím území používal pouze jediný konektor. S největší pravděpodobností by se jediným konektorem stal USB-C port. To by v praxi znamenalo zánik dnes již zajetého Lightning portu, který se nachází ve všech iOS zařízeních (kromě nových iPadů Pro).

Tento krok se pochopitelně Applu nelíbí. Společnost se tak rozhodla poslat Evropské unii dopis, ve kterém uvádí, že tento krok by měl negativní vliv na inovativní technologie. Zajímavé také je, že by toto počínání mohlo způsobit zvýšený odpad, protože třetí strany nabízí příslušenství, které pracuje s Lightning portem.

„Více než jedna miliarda Apple zařízení byla v minulosti dodána s Lightning konektorem. K tomu je navíc nutné přičíst obrovské množství příslušenství od výrobců třetích stran, které je také vybaveno Lightning portem. Legislativa navrhovaná Evropskou unií by měla přímý negativní dopad na naše zákazníky, jelikož by zasáhla stovky milionů aktivních zařízení a příslušenství, které jsou využívané v Evropě. Tento zásah by měl za následek mimo jiné nebývalé množství elektronického odpadu a velký nekomfort pro uživatele“ prohlásil Apple ve své zprávě.

Jak bylo v průběhu článku zmíněno, pokud by se skutečně Evropská unie uchýlila k podobnému kroku, jednoznačně by zpomalila technologické inovace. To by mohl být do budoucna velký problém, ať už z pohledu podnikání různých firem. Můžeme mít na Lightning a další konektory odlišné názory, ovšem v tomto případě bychom měli být jednotní a společně doufat, že se k takovému kroku EU neodhodlá.

