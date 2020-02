To nej z uplynulého týdne #5 – eSIM, DuckDuckGo, Tangi

Už i T-Mobile nabízí chytré hodinky pro děti

Vodafone se v minulém roce pochlubil novým tarifem, který je spojený s chytrými hodinkami pro děti. Konkrétně se jedná o hodinky TCL MOVETIME Family Watch, které byly uvedeny v roce 2018. Dnes se připojuje i T-Mobile a shodou okolností nabízí stejné hodinky. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Evropská unie chce jediný konektor, Applu se to nelíbí

Již v minulosti se několikrát Evropská unie rozhodla vkročit do vývoje technologií, a ne vždy to přineslo pozitivní výsledek. Bohužel i tentokrát se EU rozhodla zakročit. Jaký tento krok může mít negativní dopad? [pokračování článku]

Samsung Galaxy S20 Ultra může stát přes 38 000 Kč

Po nějaké době zde máme další střípky informací kolem nejvybavenějšího smartphonu od Samsungu. Zdroje uvádí, že Galaxy S20 Ultra přijde v USA na 1300 dolarů, což je v přepočtu přibližně 29 800 Kč. Česká cena by se pak mohla pohybovat kolem 38 500 Kč. Zatím nevíme, jestli půjde o nejvyšší variantu nebo to bude maximální cena. Kromě toho se dozvídáme, že ohebný model Galaxy Z Flip má stát 1400 dolarů, což by znamenalo, že by se cena v Česku mohla pohybovat kolem 41 500 Kč. [pokračování článku]

Google pracuje na další komunikační službě

Google má celkem dost problémů s vývojem služeb, ale teď nemyslíme komplikace kolem bezpečnosti nebo kontroverze. Společnost se mnohdy nemůže rozhodnout, co vlastně bude hlavní službou pro danou kategorii. Příkladem jsou komunikační služby, které umírají a rodí se tak často, že lidi ztrácí přehled a zájem. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že je zde Google Duo pro videohovory a Zprávy pro SMS a RCS komunikaci. Stále ještě funguje Hangouts, ale ten se změní na Hangouts Chat a Hangouts Meet. Evidentně to nestačí a pracuje se na další službě. [pokračování článku]

DuckDuckGo jde proti Googlu, chce více prostoru

Za poslední roky jsme se dočkali mnoha sporů mezi EU a Googlem, zejména v oblasti dominance na trhu s určitými službami a nebo i operačními systémy. EU má silné nástroje k tomu, aby si vynutila své postoje, ale otázkou je, jestli je to k něčemu dobré. Google jako takový stojí za vývojem operačního systému Android, který může používat kdokoliv, ale pokud jde o Google služby, musí výrobci zakomponovat to, co společnost uzná za vhodné, tedy i vlastní stejnojmenný vyhledávač. Zde ale EU prosadila své, což vedlo k nové obrazovce s výběrem toho, co chce uživatel primárně používat na svém zařízení. [pokračování článku]

Android Flash Tool je nová webová služba pro nainstalování systému

Termín „flashování“ se používá ve spojení s nahráním systému Android na smartphone či tablet skrze specifické nástroje. Zpravidla takovou činnost dělají ti, kteří chtějí nainstalovat komunitní verzi systému, jelikož výrobce mobilního telefonu již nenabízí aktualizace. Určité nástroje nabízí i sám Google, ale tentokrát překvapil zřejmě tou nejjednodušší službou, jakou mohl. Představil světu nástroj Android Flash Tool. [pokračování článku]

Tinder, Grindr a další aplikace sdílejí citlivá data

Některé z nejpopulárnějších seznamovacích aplikací byly obviněny za hrátky s citlivými daty. Norská spotřebitelská rada zveřejnila zprávu, ve které obviňuje Grindr, OKCupid a Tinder z nezodpovědného šíření různých stupňů informací o GPS poloze, sexualitě a dalších osobních informací. [pokračování článku]

Google Area 120 představuje aplikaci Tangi

Pokud jde o sociální sítě, najdeme na aktuálním trh mnoho možností. Kupříkladu jsme se nedávno dočkali reinkarnace mrtvé služby Vine v podobě novinky Byte. Ve své podstatě bude konkurovat populární službě TikTok, ale v obou případech jde o krátká zábavná videa. Na trh ale přichází novinka v podobě služby Tangi, která se soustřeďuje na trochu jiný typ obsahu. [pokračování článku]

O2 konečně nabídne eSIM pro smartphony

SIM karty mají za sebou dlouhou historii a možná jste ani netušili, že původní velikost byla 85,6 x 53,98 mm. V podstatě ve velikosti platební karty. Naštěstí se začalo se zmenšováním, přičemž se většinou objevuje ve velikosti 12,3 x 8,8 mm a jedná se o nanoSIM. Ale již dávno není nutností pořizovat kus plastu s čipem. Na trhu najdeme smartphony a jiná zařízení, která podporují eSIM, tedy elektronickou SIM kartu, která se většinou do mobilu nahrává skrze QR kód. Vodafone i T-Mobile nabízí tuto možnost nějakou dobu, ale konečně jsme se dočkali i u operátora O2. [pokračování článku]

OnePlus se připojuje k Wireless Power Consortium

Ještě před nějakou dobou se ze společnosti OnePlus ozývalo, že se neplánuje brzká podpora pro bezdrátové nabíjení, jelikož se nejedná o dostatečně rychlou technologii nabíjení. Místo toho se společnost soustřeďovala na své proprietární řešení doplnění energie. U současných modelů najdeme Warp Charge 30T s 30 W. Na trhu najdeme ale rychlejší technologie. Například 66W nabíjení u realme X2 Pro (recenze). Situace se zřejmě změnila a OnePlus pravděpodobně nabídne u svých mobilů bezdrátové nabíjení. [pokračování článku]

LG zveřejnilo plán aktualizací na Android 10

Společnost LG před týdnem zveřejnila plán aktualizací aktuálních mobilů na Android 10. Bohužel se nebude jednat o moc rychlý proces. Navíc několik modelů chybí. Nyní se ale dozvídáme, že Android 10 dorazí i na LG V35 ThinQ, konkrétně v druhém čtvrtletí tohoto roku. Ce stejné době bude aktualizace dostupná pro V50S ThinQ. V třetím čtvrtletí má přijít řada na X6 (2019), X2 (2019), Q70. [pokračování článku]

Ruská vláda si prosadí vlastní obsah v zařízeních

Ruští poslanci opět plánují utahovat opasky u výrobců chytrých zařízení, přičemž teprve nedávno vstoupil v platnost již jeden méně populární zákon. Federální antimonopolní služba si s největší pravděpodobností prosadí zákon, který všem firmám přikáže předinstalovat aplikace na podporu tradičních hodnot. Toto vládní nařízení by se mělo hlavně týkat produktů v podobě chytrých telefonů, tabletů a počítačů. [pokračování článku]

Huawei dominuje a Apple vystrkuje růžky

Čínský trh s mobilními telefony se od druhého čtvrtletí roku 2017 dostal do fáze, kdy prodeje začínají klesat. Nejnovější statistiky naznačují, že tomu jinak delší dobu ani nebude. I přesto se ale některým výrobcům daří, například Huawei. [pokračování článku]

Poco láká na Poco X2, představí se 4. února

Po pár dnech zde máme další náznaky kolem nadcházející novinky Poco X2. tentokrát se dozvídáme, že mobil disponovat konektorem na sluchátka a podporou 27W nabíjení. Displej jako takový nabídne 6,67palcovou úhlopříčku a na zadní straně bude hlavní 64MPx foťáky od Sony. Podle některých obrázků se má cena pohybovat kolem 6000 Kč bez daně. Navíc design více méně bude odpovídat již představenému mobilu Redmi K30. [pokračování článku]

