Lightning konektor má zřejmě odzvoněno, EU chystá změny

Nedávno jsme vás informovali, že v EU pravděpodobně vznikne legislativa, která by měla za příčinu vzniku jednoho nabíjecího konektoru. Proti tomu se hned ohradila společnost Apple, která si chce ochránit svůj proprietární konektor Lightning, byť USB C najdeme u některých zařízeních této společnosti, dokonce i u iPadu. Nyní ale je jasno, jelikož se rozbíhají procesy, které povedou ke sjednocení nabíjecího konektoru.

Jeden bude vládnout všem

Evropský parlament rozhodl hlasováním, že Evropské komise bude muset vytvořit a předložit legislativu kolem nabíjecích kabelů a nabíječek jako takových do července tohoto roku. Konkrétně bylo pro toto usnesení 582 europoslanců. Ještě to neznamená nic konkrétního, nyní si jednoduše musíme počkat na první podobu legislativy, ale hlavní cíl je jednoznačný.

EU chce snížit elektronický odpad a právě nabíječky jsou součástí tohoto problému. Sice lze pozorovat, že společnosti pomalinku adoptují jeden standard v podobě USB C, ale ne každá společnost se hrne do tohoto typu konektoru. Apple zůstává stále u svého konektoru Lightning. Jakmile nová legislativa vznikne a projde přes celý proces schvalování, bude muset Apple přejít na konektor, který stanoví EU jako standard. Zde se očekává USB C.

Applu se situace samozřejmě nelíbí, ale jakmile dojde ke schválení, bude se muset podřídit, pokud bude chtít prodávat své produkty v EU. Otázkou je, jestli udělá změnu jen pro EU a pro zbytek světa zachová Lightning konektor, nebo přejde v globálním měřítku na USB C.

EU si slibuje od nové legislativy snížení elektronického odpadu, zejména když bude možné jedním nabíjecím konektorem doplnit energii do jakéhokoliv zařízení. Je jasné, že nová legislativa není určena jen proti Lightning konektoru, ale proti všem, kde je nutné kupovat nebo používat nestandardní technologii.

