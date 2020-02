Vychází Chrome 80 pro Android, nabídne se blokování žádostí o notifikace

Již jsme se dočkali představení novinek v rámci Chromu 80, ale až nyní došlo na oznámení vydání nové verze pro mobilní telefony se systémem Android. O většině funkcí se již nějakou dobu ví, ale některé změny se dotknou i bezpečnosti.

Chrome 80

Jednou z hlavních novinek a možná tou nejužitečnějších je automatické blokování žádostí k odběru notifikací na webových stránkách. Tento systém si zapamatuje vaši obvyklou volbu a pokud je vždy odmítnete, tak u nové webové stránky dojde jen k zobrazení informace, že žádost byla zablokována automaticky.

Týká se to jen systémových žádostí. Některé webové stránky ale používají HTML dialogové okno, které nabízí možnost odběru. Až po potvrzení se zobrazí žádost v rámci Chromu. Právě HTML dialogová okna nebudou postihnuta touto novinkou.

Pokud nechcete čekat, až se Chrome 80 naučí, že obvykle blokujete žádosti o notifikace, stačí jít do nastavení, dále nastavení webu a pod položkou notifikace zvolit možnost tiší upozorňování.

Dále jsme se dočkali úpravy v rámci HTTPS. Pokud zabezpečená stránka obsahuje video nebo audio skrze HTTP, tak v takovém případě dojde k automatické změně na HTTPS. V oblasti zabezpečení dojde ke změně u cookies. Pokud výrobce nedefinuje jednoznačně, že konkrétní cookie není určeno i pro třetí strany, bude daná uložena informace dostupná jen pro konkrétní webovou stránku. Díky této novince bude o něco těžší sledování uživatelů bez jejich vědomí.

Chrome 80 by měl nabídnout i kvalitnějších ikony webových stránek (favicon), jelikož přibyla podpora SVG formátu (vektorový obrázek). Poslední novinkou bude rozšíření nového zobrazení webových stránek v manažeru, ale nemělo by jít o globální rozšíření. To se plánuje pro Chrome 81.

