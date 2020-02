Obchod Play dostane konkurenci od Xiaomi, Huawei, Oppo a Vivo

USA nějakou dobu bojuje s čínskými společnostmi a snaží se jim co nejvíce znepříjemnit působení na trhu. Samozřejmě jde o obchodní válku, ale výsledkem tohoto snažení je, že společnost Huawei buduje vlastní ekosystém nezávislý na Googlu. Čínský gigant proto investuje obrovské finanční prostředky, čím se na výslunní dostává alternativní obchod s aplikacemi v podobě AppGallery. Nyní se ale ukazuje, že Huawei bude stát na počátku nového projektu, buduje se totiž nová aliance.

Global Developer Service Alliance

Reuters dnes informuje o vytváření nové aliance nazvané Global Developer Service Alliance, v rámci které najdeme společnosti Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo a Vivo. Hlavním cílem je přinést alternativní místo pro aplikace, hry, hudbu, filmy a další obsah. Podle dostupných informací by mohlo dojít ke spuštění v březnu tohoto roku, ale je možné, že dojde k posunutí kvůli šíření koronaviru.

Alternativní centrum s obsahem by nemělo být limitované na konkrétní trhy, ale zprvu se plánuje zaměření na země jako Indonésie, Rusko, Indie a dalších šest zemí. Následně by se mělo jednat o globální projekt, který by měl nabídnout tvůrcům lepší šíření softwaru a jiných produktů.

V tomto případě nejde brát informace na lehkou váhu, jelikož v alianci se nacházejí největší společnosti na trhu. Kupříkladu v součtu dodaly tyto společnosti 40,1 % mobilů za poslední čtvrtletí minulého roku. Pokud by se podařilo v dohledné době nabídnout široký obsah a zajistit dostupnost s dalšími službami, může vzniknout těžká konkurence pro Google.

V tomto ohledu ale netřeba panikařit, že by Obchod Play nějak strádal. Je nutné připomenout, že společnosti musí do mobilů začleňovat Obchod Play, pokud chtějí ostatní služby od Googlu. Navíc nové alternativní centrum bude muset nějakým způsobem nalákat vývojáře a nabídnout jim stejné možnosti, jaké mají u Googlu, ne-li lepší.

Na druhou stranu může Google pocítit působnost alternativního obchodu ve výše zmíněných zemích. Nyní tedy záleží na strategii, jakou zvolí nová aliance a co všechno bude nabízeno, nebo slibováno. Rozhodně se jedná o první počin takového rozsahu. Je docela možné, že někdy v budoucnu zakoupíte například mobil od Xiaomi a budou se vám nabízet aplikace z Obchodu Play a z nové alternativy.

Zdroje: reuters.com, xda-developers.com



Domů » Články » Obchod Play dostane konkurenci od Xiaomi, Huawei, Oppo a Vivo

reklama reklama