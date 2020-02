Google Mapy slaví 15 let a získávají novější design

Už je to patnáct let, co Google dal světu službu Google Mapy. Společnost nejenže připomíná význam a kulaté výročí, ale dočkali jsme se také zcela nové ikony. Nejedná se o jedinou změnu, i samotná aplikace prošla úpravami a dle našeho názoru soudíme, že se brzy dočkáme ještě tmavého vzhledu, který je ostatně dostupný jen pro navigaci.

Google Mapy v novém

Samotná aplikace kromě nové ikony nabízí i přepracované rozhraní hned na úvodní obrazovce. K dispozici bude celkem 5 záložek, kde najdeme sekce pro prozkoumání, cestování, uložená místa, přispívání a také aktualizace.

Google také zdůrazňuje změny v rámci veřejné přepravy, které budou dostupné od března tohoto roku většině uživatelům. Budou zde informace o teplotě, bezbariérových možnostech, speciálních sekcích, ochraně a dalších možnostech. Samozřejmě budete moci i vy sami přispívat s informacemi a doplňovat tak databázi pro ostatní cestující.

V podstatě jsme se nedočkali oznámení jakýchkoliv významných novinek. Google jen vše sjednocuje a uvádí, že spousta ohlášených funkcí nyní bude dostupnějších. Aktualizace by měla být dostupná během dnešního dne pro smartphony se systémy Android i iOS.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Google Mapy slaví 15 let a získávají novější design

reklama reklama