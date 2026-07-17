Huawei celosvětově uvádí dvojici Pura 90s Pro a Pro Max

Huawei Pura 90s Pro Max | Zdroj: Huawei
Firma Huawei mimo domovský trh vypouští dva modely z aktuální série Pura 90, které byly v Číně představeny v dubnu letošního roku. Dvojice Pura 90 Pro a Pura 90 Pro Max míří do zbytku světa pod názvy Pura 90s Pro a Pura 90s Pro Max. Podle očekávání telefony sdílí spoustu specifikací, ale samozřejmě lze narazit i na několik citelných kompromisů.
Neobyčejná dvojka
Kompaktnější zástupce Pura 90s Pro disponuje 6,6palcovým LTPO OLED displejem s rozlišením 2 760 x 1 256 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí do 120 Hz. Uvnitř běží osmijádrový procesor Kirin 9030S vedle 12GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 256/512GB interní úložiště.
Regulace Evropské unie se postarala o nasazení menší 5 500mAh baterie s 66W nabíjením a také 50W bezdrátovým řešením. Ovšem mimo státy EU ponese přijatelnější 6 000mAh baterii. Zadní strana přináší tři objektivy fotoaparátu (50 + 50 + 12,5 MPx), kdežto vpředu čeká 13MPx selfie kamerka.
Lepší výchozí pozici dostala verze Pro Max, kde najdete 6,9palcový LTPO OLED panel s 3K rozlišením. Zde rovněž platí adaptivní obnovovací frekvence. Navíc oba přírůstky nabízejí antireflexní vrstvu a chrání jej odolné sklo Kunlun Glass. Hardwarová stránka včetně paměťových variant zůstala bez změn.
Až záda potěší kvalitnějšími fotoaparáty, kde konkrétně využijete tři snímače (200 + 50 + 40 MPx). Stejně velkou baterii doplňuje rychlejší 100W nabíjení přes kabel, případně 80W bezdrátová možnost. Novinky po softwarové stránce používají nadstavbu EMUI 16 vycházející z AOSP 16.
Seznam uzavírá podpora 5G sítí, eSIM, certifikace IP68/69, technologie NFC a audio technologie Huawei Histen. Samotná dostupnost by se měla postupně rozšiřovat během tohoto měsíce. Vcelku odvážné prodejní ceny u provedení pro evropské trhy jsou již známy.
- Pura 90s Pro – 12+256 GB = 900 euro (cca 21 819 Kč)
- Pura 90s Pro – 12+512 GB = 1 050 euro (cca 25 456 Kč)
- Pura 90s Pro Max – 12+256 GB = 1 150 euro (cca 27 880 Kč)
- Pura 90s Pro Max – 12+512 GB = 1 300 euro (cca 31 517 Kč)
Zdroje: consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com
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