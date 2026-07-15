Česko má vlastní kvantovou síť. Pomůže ochránit data před budoucími kvantovými útoky

Na Mezinárodní den kvantové fyziky byl zahájen pilotní provoz české národní kvantové komunikační sítě CZQCI (Czech Quantum Communication Infrastructure). Síť využívá optickou infrastrukturu od ČD – Telematika. Cílem je zabezpečení přenosu dat proti odposlechu. Síť však není určena pro veřejnost.
Projekt CZQCI buduje sdružení CyberSecurity Hub ve spolupráci s tuzemskými univerzitami, sdružením CESNET a Ústavem přístrojové techniky AV ČR. Jedná se o součást evropské iniciativy EuroQCI, která plánuje propojení kritické infrastruktury členských států Evropské unie.
ČD – Telematika poskytla pro síť dva páry optických vláken na mezi Prahou – Brnem – Ostravou, dále technologické prostory a podílela se na instalaci.
„Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji kvantové komunikace v České republice. Naše optická páteřní síť je součástí kritické infrastruktury státu,“ uvedl předseda představenstva Lukasz Kryński.
Na rozdíl od zatím standardního šifrování založeném na matematických algoritmech, které může být v budoucnu zranitelné vůči kvantovým počítačům, využívá kvantová distribuce klíčů (QKD) přenos šifrovacích klíčů pomocí fotonů optickým vláknem. Jakýkoli pokus o odposlech je na základě kvantově-fyzikálních zákonů detekovatelný.
Bezpečnostní hrozba budoucnosti, kterou kvantová síť řeší
Současná šifrovací ochrana sice dnes postačuje, ale s nástupem dostatečně výkonných kvantových počítačů se stane prolomitelnou. Útočníci už nyní využívají metodu harvest now, decrypt later, ukládají zašifrovaná data a plánují je dešifrovat, až budou mít k dispozici kvantové počítače. Ohrožena jsou tak nejen aktuálně přenášená data, ale i ta na úložištích. QKD riziku předchází tím, že klíče nejsou nikdy přenášeny klasicky a jejich zachycení je okamžitě odhalitelné.
Síť je primárně určena pro státní instituce, vládní komunikaci, energetický a dopravní sektor, průmyslové podniky s vysokými bezpečnostními požadavky a datová centra. Do roku 2030 má být vybudována celostátní síť propojující klíčové subjekty v rámci ČR a EU.
Technické parametry sítě
- Délka trasy: 622 kilometrů na trase Praha–Brno–Ostrava
- Počet uzlů: 7 (3 standardní + 4 tzv. trusted nodes v Čáslavi, Žďáru nad Sázavou, České Třebové a Olomouci)
- Použitá technologie: zařízení od japonské Toshiby (14 jednotek v hodnotě zhruba 63 milionů korun)
- Výkon: generuje AES 256bitové klíče rychlostí průměrně 33 kilobitů za sekundu při kvantové chybovosti pod 5 %
Zdroj: qubits.cz
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