Prodeje smartphonů klesají. Apple i Samsung ale dál posilují

Zdroj: GPT
Globální trh se smartphony ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně klesl o 4 %. Podle analytické společnosti Omdia za propadem stojí především výrazné zdražení pamětí, které narušilo dodavatelské řetězce a zvýšilo výrobní náklady. Zatímco levnější značky čelí silnému tlaku, Apple a Samsung dokázaly svůj podíl na trhu zvýšit.
Trh se smartphony se mění
Samsung si udržel první místo s 22% podílem na trhu. Pomohl mu odložený start řady Galaxy S26, který přesunul část prodejů právě do druhého čtvrtletí. Navíc těžil z omezení nabídky levnějších modelů některých čínských konkurentů.
Apple zaznamenal historicky velmi silné druhé čtvrtletí. Jeho podíl vzrostl na 20 %, což je na období mimo podzimní premiéry nových iPhonů neobvykle vysoké číslo. Analytici to přisuzují očekávané silné generační obměně kolem řady iPhone 17 i tomu, že Apple na rozdíl od konkurence zatím ceny iPhonů nezvýšil.
Xiaomi, OPPO i vivo zůstávají v pozadí
Na třetím místě skončilo Xiaomi s podílem 11 %, následované OPPO (10 %) a vivo (8 %). Všechny tři značky ale podle analytiků čelí rostoucím nákladům a tlaku na marže. Hlavním problémem jsou ceny paměťových čipů. Ty podle společnosti Omdia meziročně vzrostly čtyř až pětinásobně.
U levných smartphonů dnes paměti a úložiště představují více než 60 % ceny všech komponent, zatímco u prémiových modelů přesahují 30 %. Výrobci levnějších zařízení tak mají jen dvě možnosti. Zvýšit ceny, nebo se smířit s výrazně nižšími maržemi.
Levnější telefony čeká nelehké období
Analytici neočekávají rychlé zlepšení. Ceny pamětí by podle Omdia mohly začít klesat nejdříve ve druhé polovině příštího roku, přičemž se pravděpodobně nevrátí na úroveň loňských cen. Výrobci proto budou stále více upřednostňovat dražší modely, na kterých vydělají více. Spotřebitelé hledající levnější telefony tak pravděpodobně častěji odloží nákup, sáhnou po méně vybaveném zařízení nebo zvolí například repasovaný model. Podle analytiků nejde o krátkodobý výkyv, ale o změnu, která může výrazně proměnit trh se smartphony v příštích několika letech.
Zdroj: intomobile.com
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