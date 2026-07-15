EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let

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Evropská komise připravuje návrh zákona, který hodlá dětem do 13 let zakázat používání sociálních sítí. Návrh pak počítá s postupným povolováním platforem od třináctého roku. Celý proces má být reakcí na zhoršující se duševní zdraví u mladých.
Instagram a další platformy až od třinácti
Duševní zdraví se dle výzkumů u mladých prokazatelně zhoršuje a na vině mají být mimo jiné i sociální sítě. Ačkoliv věková hranice 13 let pro používání sociálních sítí už dnes existuje, nikdo z „velkých hráčů“ ji nevymáhá. Evropská komise tak hodlá tuto situaci změnit a chystá návrh, který by měl výrazně omezit přístup dětí na sociální sítě.
Chystaný návrh by mohl disponovat tzv. odstupňovaným přístupem. Zatímco děti do třinácti let by mohly vybrané platformy používat pouze pod dohledem rodičů, starším by se přístup postupně uvolňoval s věkem. Konkrétní a oficiální podoba zákona však bude veřejnosti známa až po létě a týkat se mimo sociálních sítí bude i dalších platforem, které budou shledány jako nevhodné pro děti.
Návrh Komise přichází v době, kdy podobná legislativa vzniká i jinde po světě. Například Velká Británie a Austrálie již podobné zákazy zavedly a Čína či Indie je zvažují. Problémem je, že platformy jako například TikTok dlouhodobě tvrdí, že mají vlastní opatření na ochranu mladých uživatelů, ale realitou je jejich nedostatečné vymáhání a nejednotnost.
Zdroje: 9to5mac.com, reuters.com
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