Samsung by mohl zdražit opravy telefonů. Mohou za to vyšší ceny náhradních dílů

• 17. 7. 2026#Android #Smartphony
Samsung by mohl zdražit opravy telefonů. Mohou za to vyšší ceny náhradních dílů

Zdroj: Samsung

Samsung podle dostupných informací podruhé v letošním roce zvýšuje ceny náhradních dílů pro svou autorizovanou servisní síť. Důvodem je pokračující růst cen komponent. Zákazníci zatím změnu nepocítí, vyšší náklady se ale mohou časem promítnout do cen oprav.

Samsung by mohl v budoucnu zdražit servis

Samsung upravil ceny servisních dílů už letos v lednu a nyní přichází druhá vlna zdražení. Za růstem stojí především dražší polovodiče, jejichž ceny zvyšuje vysoká poptávka po čipech pro umělou inteligenci. Nedostatek výrobních kapacit zasáhl celý technologický sektor a výrobci čipů postupně zdražují své produkty. To následně zvyšuje náklady výrobcům smartphonů, tabletů i další elektroniky. Podle informací vzrostly náklady divize Samsung MX, která vyrábí telefony Galaxy a tablety, v průměru o 5 %.

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Galaxy S25 Ultra vs. S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung zatím oficiálně nezvýšil ceny oprav pro zákazníky. Společnost nejprve porovnává své náklady s konkurencí a teprve poté rozhoduje, zda upraví ceníky servisních služeb. Náhradní díly přitom tvoří přibližně 80 až 90 % celkové ceny většiny oprav. I relativně malé zdražení komponent proto může v budoucnu znamenat citelně dražší servisní práce. Pokud budou ceny komponent růst i během druhé poloviny roku, očekává se, že Samsung vyšší náklady postupně promítne také do cen oprav telefonů. Zatím ale zůstávají oficiální servisní ceníky beze změny.

Zdroj: androidheadlines.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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