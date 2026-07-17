Samsung by mohl zdražit opravy telefonů. Mohou za to vyšší ceny náhradních dílů

Zdroj: Samsung
Samsung podle dostupných informací podruhé v letošním roce zvýšuje ceny náhradních dílů pro svou autorizovanou servisní síť. Důvodem je pokračující růst cen komponent. Zákazníci zatím změnu nepocítí, vyšší náklady se ale mohou časem promítnout do cen oprav.
Samsung by mohl v budoucnu zdražit servis
Samsung upravil ceny servisních dílů už letos v lednu a nyní přichází druhá vlna zdražení. Za růstem stojí především dražší polovodiče, jejichž ceny zvyšuje vysoká poptávka po čipech pro umělou inteligenci. Nedostatek výrobních kapacit zasáhl celý technologický sektor a výrobci čipů postupně zdražují své produkty. To následně zvyšuje náklady výrobcům smartphonů, tabletů i další elektroniky. Podle informací vzrostly náklady divize Samsung MX, která vyrábí telefony Galaxy a tablety, v průměru o 5 %.
Samsung zatím oficiálně nezvýšil ceny oprav pro zákazníky. Společnost nejprve porovnává své náklady s konkurencí a teprve poté rozhoduje, zda upraví ceníky servisních služeb. Náhradní díly přitom tvoří přibližně 80 až 90 % celkové ceny většiny oprav. I relativně malé zdražení komponent proto může v budoucnu znamenat citelně dražší servisní práce. Pokud budou ceny komponent růst i během druhé poloviny roku, očekává se, že Samsung vyšší náklady postupně promítne také do cen oprav telefonů. Zatím ale zůstávají oficiální servisní ceníky beze změny.
Zdroj: androidheadlines.com
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