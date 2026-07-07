Google svolává srpnovou akci: Odhalení série Pixel 11 již 12. srpna

Zdroj: MKBHD1
Google rozhodně umí překvapit, zejména co se týče představení nových produktů. Dnes začal z ničeho nic rozesílat pozvánky na událost, která se odehraje v srpnu.
Série Pixel 11
Google tentokrát zatím jen poslal pozvánky vybraným novinářům a influencerům. Na pozvánce je jen zmínka Pixel zařízení a také ukázka zadní strany jednoho z mobilů. Je to celkem zvláštní, jelikož v minulosti prvně zveřejnil takové informace skrze své kanály, ale je zde ještě jedna zvláštnost.
Událost se většinou konala v 19:00 našeho času, ale tentokrát je posunutá na půlnoc našeho času. Kromě toho se novinek dočkáme již 12. srpna. Proč došlo k této změně, není jasné.
Co se týče zařízení, zřejmě se dočkáme uvedení Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold a nových hodinek Pixel Watch 5. Dá se očekávat, že do té doby Google nastíní ještě nějaké informace, případně zveřejní části zařízení.
- Pixel Watch 5 vytaženy z moře, a nyní i z databáze [aktualizováno]
- Pixel 11 se ukazuje na prvních renderech [aktualizováno]
- Pixel 11 Pro XL: První rendery odhalují designové detaily
- Pixel 11 Pro prvně k vidění díky CAD renderům
- Pixel 11 Pro Fold se ukazuje na uniklých renderech
Zdroje: x.com, 9to5google.com, x.com
Komentáře
Martin Jeřábek7. 7. 2026, 20:09
Pixel 11
• 256GB: €999
• 512GB: €1,129
Pixel 11 Pro
• 256GB: €1,199
• 512GB: €1,329
• 1TB: €1,589
Pixel 11 Pro XL
• 256GB: €1,399
• 512GB: €1,529
• 1TB: €1,789
Pixel 11 Pro Fold
• 256GB: €1,999
• 512GB: €2,129
• 1TB: €2,389
Proč v noci? Protože v tu dobu bude nejlépe vidět jejich Pixel GLOW :D