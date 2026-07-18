Hasselblad po letech od uvedení pro iOS přináší aplikaci Phocus Mobile také na Android

Zdroj: Hasselblad
Společnost Hasselblad po letech čekání vydala aplikaci Phocus Mobile také pro zařízení s Androidem. Bezplatná novinka umožňuje fotografům přenášet, prohlížet a upravovat snímky přímo v telefonu. Podporuje fotoaparáty X2D II 100C, X2D 100C, 907X a CFV 100C. Verze pro Android přichází přibližně šest let po uvedení aplikace na iOS. Přesto zatím nenabízí všechny funkce, které mají uživatelé Applu k dispozici.
Hasselblad přináší svou aplikaci i pro Android
Největším rozdílem oproti verzi pro iPhone je absence mobilního tetheringu, tedy přímého fotografování s okamžitým přenosem snímků do telefonu. Tato funkce je na iOS dostupná už od verze Phocus Mobile 2. Androidová aplikace ale nabízí většinu dalších důležitých nástrojů. Základem je technologie HNCS (Hasselblad Natural Colour Solution), která podle výrobce zachovává věrné podání barev, plynulé přechody tónů i detaily ve světlých částech fotografie od náhledu až po export. Fotografie lze do telefonu přenášet přes Wi-Fi nebo pomocí USB-C. Kabelové připojení je zatím podporováno pouze u modelu X2D II 100C s firmwarem 1.3.16.1 nebo novějším.
Součástí aplikace je také HNNR (Hasselblad Natural Noise Reduction), tedy systém pro redukci šumu využívající umělou inteligenci. Model byl podle výrobce natrénován na stovkách tisíc fotografií z fotoaparátů Hasselblad a optimalizován pro jejich středoformátové snímače. Potlačení šumu u 100Mpx RAW snímku zabere přibližně 15 až 20 sekund.
K dispozici jsou dva režimy. Purity Mode potlačuje šum co nejvíce a hodí se pro většinu fotografií. Detail Mode ponechává jemný jasový šum, aby zachoval drobné textury a maximální množství detailů.
Aplikace podporuje také práci s HDR fotografiemi. Snímky pořízené na modelu X2D II 100C se na kompatibilních Android telefonech zobrazí v HDR a lze je exportovat jako Ultra HDR JPG. Běžné RAW fotografie je možné převést do formátu Ultra HDR JPG nebo HDR TIFF.
Phocus Mobile není určena pro běžné telefony. Pro instalaci je potřeba zařízení s Androidem 12 nebo novějším a minimálně 12 GB operační paměti. Hasselblad doporučuje pro nejlepší výkon Android 16 a procesor Snapdragon 8 Gen 3 nebo novější, který zajistí rychlé zpracování snímků. Aplikace je dostupná zdarma v obchodě Google Play.
Zdroj: intomobile.com
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