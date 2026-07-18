OpenAI uvádí své první fyzické zařízení. Codex Micro usnadní práci programátorům

Zdroj: futurumgroup
OpenAI představila svůj první hardwarový produkt. Nejde ale o očekávané AI zařízení vyvíjené s bývalým designérem Applu Jonym Ivem, nýbrž o kompaktní ovládací panel Codex Micro, který vznikl ve spolupráci s výrobcem mechanických klávesnic Work Louder.
OpenAI představuje svůj první hardwarový produkt
Zařízení je určeno především vývojářům využívajícím platformu Codex pro programování s pomocí umělé inteligence. Codex Micro připomíná malou programovatelnou klávesnici. Nabízí 13 mechanických tlačítek, joystick, otočný ovladač a dotykovou plochu.
Šest podsvícených kláves zobrazuje stav jednotlivých AI agentů pomocí barev. Uživatel tak na první pohled vidí, zda úloha právě běží, čeká na zpětnou vazbu, byla dokončena nebo skončila chybou.
Další tlačítka lze přiřadit často používaným akcím, například spuštění hlasového ovládání, potvrzení nebo odmítnutí změn či odeslání příkazu. Součástí balení je také sada 32 výměnných kláves. OpenAI uvádí, že všechny ovládací prvky lze přizpůsobit v desktopové aplikaci ChatGPT. Joystick může spouštět přednastavené pracovní postupy a otočný ovladač například měnit úroveň uvažování AI při řešení úloh.
Codex Micro se bude prodávat v limitované edici za 230 dolarů (zhruba 4 900 Kč) prostřednictvím obchodu Supply Co. OpenAI zatím neuvedlo, kolik kusů bude k dispozici.
Zdroj: theverge.com
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