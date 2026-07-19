Nová generace notebooků a AI počítačů přichází s výraznými slevami

Technologický pokrok v oblasti přenosných počítačů v poslední době výrazně zrychlil, a to především díky integraci pokročilých procesorů s podporou umělé inteligence. Prodejce Alza.cz nyní přichází s mimořádnou promo akcí na vybrané modely předních světových výrobců. Tato časově omezená nabídka představuje ideální příležitost pro modernizaci firemního hardwaru, pořízení výkonného herního stroje nebo nákup kompaktního společníka pro každodenní práci a studium.
Kompaktní a AI notebooky pro produktivitu
Moderní pracovní workflow vyžaduje zařízení, která kombinují vysoký výpočetní výkon pro umělou inteligenci s dlouhou výdrží na baterii a nízkou hmotností. Modely s certifikací AI přinášejí specializované neurální procesory, které zefektivňují každodenní úkoly, optimalizují správu napájení a zrychlují práci s kreativními aplikacemi. Tyto lehké čtrnáctipalcové a třináctipalcové počítače představují absolutní špičku pro mobilní profesionály.
- ASUS Vivobook S 14 M3407GA-OLED015W Matte Gray (-36 %)
- ASUS Vivobook S 14 M3407GA-OLED004W Cool Silver (-34 %)
- HP OmniBook 7 Aero AI 13-bg1433nc Ceramic White (-33 %)
- ASUS Zenbook A14 UX3407NA-OLED216W Iceland Gray celokovový (bez adaptéru) (-30 %)
- HP OmniBook X Flip AI 16-ar0900nc Meteor Silver (-28 %)
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Firemní a pracovní stroje ThinkBook a ThinkPad
Korporátní sféra a nároční uživatelé vyžadují od přenosných počítačů především nekompromisní zabezpečení, odolnou konstrukci a maximální spolehlivost při celodenním nasazení. Řady ThinkBook a ThinkPad od společnosti Lenovo tyto standardy dlouhodobě definují. Nabízejí pokročilé šifrovací funkce, ergonomické klávesnice a širokou konektivitu pro připojení periférií, což z nich činí ideální nástroje pro byznys i náročné studium.
- Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Arctic Grey kovový (-31 %)
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Black (-30 %)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP Arctic Grey (-30 %)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL Arctic Grey (-30 %)
- Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 Grey + aktivní stylus Lenovo (-24 %)
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Výkonné herní notebooky
Hraní moderních videoher a zpracování náročného 3D obsahu vyžaduje dedikované grafické čipy a masivní chladicí sytémy. Současná generace herních notebooků dokáže nabídnout výkon srovnatelný se stolními počítači, avšak v balení, které lze snadno přenést v batohu. Vysoká obnovovací frekvence displejů a optimalizovaná architektura zajišťují plynulý zážitek i při nejvyšších detailech.
- VICTUS by HP 15-fb3900ncx Mica Silver (bez adaptéru) (-27 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-58GM) (-26 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI-TU167WZ Jaeger Gray (bez adaptéru) (-22 %)
- HyperX OMEN 15-gb0904ncx Shadow Black (bez adaptéru) (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Všestranné notebooky pro každodenní použití
Pro běžné domácí úkoly, prohlížení webu, sledování multimédií či administrativní práci není vždy nutné investovat do nejdražších profesionálních modelů. Kategorie univerzálních notebooků nabízí vyvážený poměr mezi cenou, výkonem a užitnou hodnotou. Spolehlivé komponenty zajišťují rychlý start systému a plynulý chod všech standardních aplikací.
- HP OmniBook X Flip AI 16-as0900nc Glacier Silver (-25 %)
- HP OmniBook 5 Next Gen AI 16-bf0900nc Glacier Silver (-24 %)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey (-22 %)
- HP AI 15-fd2925nc Natural Silver (-20 %)
- Acer Aspire 14 AI Steel Gray kovový (A14-52M-58T2) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost také dostupná řešení s operačním systémem ChromeOS. Acer Chromebook 311 Pure Black (CBOA311-2H-8125) (bez adaptéru) se slevou (-22 %) představuje extrémně úsporné a rychlé zařízení, které se zaměřuje na cloudovou práci, online výuku a dlouhou výdrž na jedno nabití.
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