Bude vaše obec pokrytá signálem? Těchto dvacet lokalit má nové vysílače

Cílem projektu je podpořit výstavbu mobilní infrastruktury v menších obcích a lokalitách, kde byla dosud výstavba mobilních sítí technicky nebo ekonomicky velmi náročná. Díky novým základnovým stanicím získají obyvatelé stabilnější a kvalitnější mobilní připojení pro práci, vzdělávání, komunikaci i běžné využívání digitálních služeb.
Stovky pokrytých oblastí
Nově dokončované projekty spolufinancované z Národního plánu obnovy (NPO) navazují na dlouhodobé úsilí o odstranění takzvaných bílých míst. Operátor O2 prostřednictvím společnosti CETIN v posledních letech pokrylo nebo v brzké době pokryje téměř 700 venkovských lokalit po celé České republice při plnění podmínek vydaných Českým telekomunikačním úřadem.
Výstavba mobilní infrastruktury ve venkovských oblastech patří mezi dlouhodobě náročné telekomunikační projekty. Vedle samotné investice je nutné zajistit vhodné pozemky, získat potřebná povolení, projít řadou správních procesů a zajistit adekvátní propojení lokality s mobilní sítí. Povolení ke stavbě je většinou vydáno do jednoho roku.
Stát chce mít signál všude, jednoduché to však není
Kombinace veřejné podpory, spolupráce s obcemi a koordinace všech zapojených subjektů umožňuje realizovat projekty i v místech, kde by jejich výstavba za běžných podmínek byla obtížně realizovatelná.
„CETIN vybral takové lokality, kde z jedné věže pokryje více obcí. Všech 20 vysílačů, které jsme postavili, mohou kromě O2 využít i ostatní operátoři,“ říká Vladimír Filip, ředitel rozvoje sítí CETINu.
Nové lokality s pokrytí mobilním signálem
- Hvědonice (okres Benešov)
- Doubravice (okres Benešov)
- Kouty, Smilkov (okres Benešov)
- Zdeboř (okres Benešov)
- Líštěnec (okres Benešov)
- Běštín (okres Beroun)
- Zátor (okres Beroun)
- Nová Studnice, Hradečno (okres Kladno)
- Nová Telib (okres Mladá Boleslav)
- Všešímy, Kunice (okres Praha-východ)
- Malkovice, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
- Nové Dvory, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
- Horní Matějov (okres Příbram)
- Myslkov (okres Příbram)
- Velká, Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)
- Vápenice (okres Příbram)
- Dobrkovská Lhotka, Slavče (okres České Budějovice)
- Dolní Lhotka (okres České Budějovice)
- Mohuřice (okres České Budějovice)
- Novosedly, Kájov (okres Český Krumlov)
- Mezipotočí (okres Český Krumlov)
- Nový Vojířov, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec)
- Vyšetice, Šebířov (okres Tábor)
- Lhýšov (okres Tábor)
- Sychrov, Kozlov (okres Havlíčkův Brod)
- Frankův Zhořec, Stránecká Zhoř (okres Žďár nad Sázavou)
- Lhota u Lysic (okres Blansko)
- Radějov (okres Hodonín)
- Lučina (okres Hodonín)
- Plaveč (okres Znojmo)
- Výrovice (okres Znojmo)
- Linhartovy, Město Albrechtice (okres Bruntál)
- Pavlínov (okres Žďár nad Sázavou)
Zdroj: spolecnost.o2.cz
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