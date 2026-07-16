Bude vaše obec pokrytá signálem? Těchto dvacet lokalit má nové vysílače

• 16. 7. 2026#Mobilní operátoři
Bude vaše obec pokrytá signálem? Těchto dvacet lokalit má nové vysílače

Cílem projektu je podpořit výstavbu mobilní infrastruktury v menších obcích a lokalitách, kde byla dosud výstavba mobilních sítí technicky nebo ekonomicky velmi náročná. Díky novým základnovým stanicím získají obyvatelé stabilnější a kvalitnější mobilní připojení pro práci, vzdělávání, komunikaci i běžné využívání digitálních služeb.

Stovky pokrytých oblastí

Nově dokončované projekty spolufinancované z Národního plánu obnovy (NPO) navazují na dlouhodobé úsilí o odstranění takzvaných bílých míst. Operátor O2 prostřednictvím společnosti CETIN v posledních letech pokrylo nebo v brzké době pokryje téměř 700 venkovských lokalit po celé České republice při plnění podmínek vydaných Českým telekomunikačním úřadem.

BTS O2 bílá místa

Nová BTS. Zdroj: O2

Výstavba mobilní infrastruktury ve venkovských oblastech patří mezi dlouhodobě náročné telekomunikační projekty. Vedle samotné investice je nutné zajistit vhodné pozemky, získat potřebná povolení, projít řadou správních procesů a zajistit adekvátní propojení lokality s mobilní sítí. Povolení ke stavbě je většinou vydáno do jednoho roku.

Stát chce mít signál všude, jednoduché to však není

Kombinace veřejné podpory, spolupráce s obcemi a koordinace všech zapojených subjektů umožňuje realizovat projekty i v místech, kde by jejich výstavba za běžných podmínek byla obtížně realizovatelná.

„CETIN vybral takové lokality, kde z jedné věže pokryje více obcí. Všech 20 vysílačů, které jsme postavili, mohou kromě O2 využít i ostatní operátoři,“ říká Vladimír Filip, ředitel rozvoje sítí CETINu.

BTS O2 bílá místa

Nová BTS. Zdroj: O2

Nové lokality s pokrytí mobilním signálem

  • Hvědonice (okres Benešov)
  • Doubravice (okres Benešov)
  • Kouty, Smilkov (okres Benešov)
  • Zdeboř (okres Benešov)
  • Líštěnec (okres Benešov)
  • Běštín (okres Beroun)
  • Zátor (okres Beroun)
  • Nová Studnice, Hradečno (okres Kladno)
  • Nová Telib (okres Mladá Boleslav)
  • Všešímy, Kunice (okres Praha-východ)
  • Malkovice, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
  • Nové Dvory, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
  • Horní Matějov (okres Příbram)
  • Myslkov (okres Příbram)
  • Velká, Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)
  • Vápenice (okres Příbram)
  • Dobrkovská Lhotka, Slavče (okres České Budějovice)
  • Dolní Lhotka (okres České Budějovice)
  • Mohuřice (okres České Budějovice)
  • Novosedly, Kájov (okres Český Krumlov)
  • Mezipotočí (okres Český Krumlov)
  • Nový Vojířov, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec)
  • Vyšetice, Šebířov (okres Tábor)
  • Lhýšov (okres Tábor)
  • Sychrov, Kozlov (okres Havlíčkův Brod)
  • Frankův Zhořec, Stránecká Zhoř (okres Žďár nad Sázavou)
  • Lhota u Lysic (okres Blansko)
  • Radějov (okres Hodonín)
  • Lučina (okres Hodonín)
  • Plaveč (okres Znojmo)
  • Výrovice (okres Znojmo)
  • Linhartovy, Město Albrechtice (okres Bruntál)
  • Pavlínov (okres Žďár nad Sázavou)

Zdroj: spolecnost.o2.cz

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Profilovka

Absolvent mediálních studií a žurnalistiky. Zajímám se o moderní technologie, sociální sítě a mám rád focení. Vždy si najdu chvilku na čtení a baví mě učit se novým věcem. Zajímají mě moderní dějiny, politika, geografie, Formule 1 a vlastně ode všeho něco.

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