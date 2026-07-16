Google zpřehledňuje AI reklamy, zatím však jen na vlastních platformách

Zdroj: Google
Firmy se snaží lákat zákazníky na AI funkce a možná jste si všimli, že kdejaká společnost připlácne zkratku AI na jakoukoliv novou funkci. Umělá inteligence se ale používá ve velké míře ve firmách i pro tvorbu obsahu, tedy i reklam. Ostatně i sám Google nabízí inzerentům své Gemini nejen pro tvorbu. Je zde ale snaha o transparentnost.
AI štítek
Již delší dobu je vidět, že Google chce být transparentní v případě obsahu tvořeného pomocí AI. Například do obrázků z Gemini je implementováno SynthID, což je značka v samotném souboru informující, že se jedná o obsah generovaný pomocí AI. Takto Google označuje i videa a audio soubory.
Seznam Asistent dostává reklamy, zatím v omezené míře
Google se zaměřil i na reklamy, kde chce nabídnout transparentnost pro firmy. Konkrétně si budete moci zjistit, jestli byla reklama vytvořená pomocí umělé inteligence. Bohužel tato informace nebude viditelná hned u samotné reklamy. Je umístěná v informacích o reklamě, v dolní části seznamu, jak můžete vidět na druhém obrázku níže.
Toto rozšíření ale nebude dostupné všude. Nabídne se jen u reklam ve Vyhledávání, na YouTube a v kanálu Discover. Jinak řečeno, u reklam na webových stránkách třetích stran, kam je dodává Google, nebude tato informace k dispozici, ale snad se to změní. Navíc by to chtělo spíše i piktogram do reklamy na viditelné místo, aby bylo jasně vidět, že se jedná o obsah vygenerovaný pomocí AI. Snad se toho dočkáme.
Zdroj: blog.google
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