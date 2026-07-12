Google mění pravidla úložiště, Nothing představil Phone (4b) a SpaceX míří mezi operátory: To nej z týdne #28

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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Jaye Band: Náramek bez senzorů, který má krotit vaši závislost na telefonu
Menší revoluci v kategorii nositelné elektroniky způsobila společnost Xiaomi svým chytrým a hlavně levným náramkem. Od prvního modelu se celý trh posunul a dnes dokonce najdete na trhu i taková zařízení, která nemají displej. Poslední takovou novinkou je Google Fitbit Air (recenze). Nyní je zde ale novinka Jaye Band z opačného spektra. [pokračování článku]
Hořký konce OnePlus v Evropě? Problémy s reklamacemi
OnePlus si vydobylo postavení dravé společnosti, která naslouchala svým fanouškům, ale asi tento věhlas bude velmi zapomenut a dobrá pověst skončí v propadlišti dějin. Sice stále nemáme oficiální vyjádření o aktivitách v EU, tak je více méně jasné, že OnePlus opouští trh. Jak to ale vypadá, odchod bude hodně hořký. [pokračování článku]
Google mění pravidla. Do limitu úložiště nově započítá i běžné zálohy Androidu
Možná si ještě pamatujete dobu, kdy zálohování všech dat z mobilu bylo trochu utrpením a museli jsme používat alternativní aplikace, které se o to postaraly. Google naštěstí celý systém vylepšil a dnes zálohuje vše, od nastavení systému až po data aplikací. Na tom se nic nemění, ale od dnešního dne upravuje podmínky, které se dotknou cloudového úložiště. [pokračování článku]
Nothing Phone (4b) představen: Částečně průhledná záda a Glyph Bar
Společnost Nothing si připravila událost, na které jsme se dočkali představení dvou novinek. Vedle nových sluchátek zde máme i smartphone Nothing Phone (4b). Celkem nás překvapilo, že firma zařazuje do své nabídky další mobil, když subznačka CMF pro tento rok zrušila uvedení vlastního mobilu. [pokračování článku]
SpaceX asi obejde mobilní operátory
Nedávno jste si mohli u nás přečíst článek o možnosti, že se SpaceX jednou stane globálním mobilním operátorem. Šlo tedy spíše o technické zázemí, ale nyní zde máme náznak, že by to společnost měla skutečně v plánu. [pokračování článku]
Google svolává srpnovou akci: Odhalení série Pixel 11 již 12. srpna
Google rozhodně umí překvapit, zejména co se týče představení nových produktů. Dnes začal z ničeho nic rozesílat pozvánky na událost, která se odehraje v srpnu. [pokračování článku]
Sygic vylepšuje zážitek v sedle motorky díky integraci s Apple CarPlay a Android Auto
Služby Apple CarPlay a Android Auto jsou stále populární a podle názvu je jasné, že je najdete u moderních aut, ale věděli jste, že jsou k dispozici i u motorek? Na trhu je několik modelů s displeji a vším potřebným, ale také je zde možnost dokoupení speciálního displeje, takže si kdokoliv může vybavit svůj stroj o Apple CarPlay a Android Auto. Bohužel aplikací přímo určených pro motorky je málo, ale to se trochu mění díky Sygic. [pokračování článku]
Motorola Moto G77 Power přichází se 7000mAh baterií a s ústupky
Motorola již představila své hlavní modely pro střední třídu na začátku tohoto roku, ale spekulovalo se nějakou dobu o dalším přírůstku v podobě Motorola Moto G77 Power. Dnes jsme se dočkali. [pokračování článku]
Podcast: Proč nejen Apple masivně zdražuje? Nastává technologický temný věk
Svět elektroniky se zbláznil a ramageddon je definitivně tady. Mysleli jste si, že brutální zdražování schytá jen Apple? Omyl, ceny komponentů letí nahoru raketovým tempem a výrobci už to nedokážou absorbovat. V novém díle probereme, proč kvůli šílené poptávce po AI chybí kapacita na obyčejné čipy, jak moc přeplatíte za blbých pár gigabajtů úložiště u MacBooků a jestli se z technologií stává luxusní zboží jen pro vyvolené. [pokračování článku]
Seznam Asistent dostává reklamy, zatím v omezené míře
V květnu tohoto roku společnost Seznam.cz uvedla svého asistenta pro všechny, co jsou přihlášeni nejen na domovské stránce. Toto AI má i svou vlastní stránku na adrese asistent.seznam.cz. Tím ale novinky nekončí. [pokračování článku]
Služba Google Finance se konečně vrátila jako samostatná aplikace
Google Finance jsou zpět. Po dlouhých jedenácti letech znovu dostávají vlastní aplikaci pro Android. Mimo základní přehled nabízí aplikace i správu portfolia a integruje umělou inteligenci Gemini s ranními přehledy i revizí vašich investic. [pokračování článku]
Apple neuspěl u soudu. Evropská unie mu potvrdila roli „gatekeepera“ podle zákona DMA
Apple už se tradičně stává v rámci EU takovým otloukánkem. Nyní utrpěl další právní porážku. Evropská komise zamítla žalobu proti zařazení mezi takzvané gatekeepery podle pravidel zákona Digital Markets Act (DMA). Rozhodnutí znamená, že Apple musí i nadále plnit povinnosti, které mají otevřít jeho platformy konkurenci. [pokračování článku]
ChatGPT dostává nový hlasový režim GPT-Live. Vylepšení míří i do Apple CarPlay
OpenAI představilo novou generaci hlasového režimu ChatGPT s názvem GPT-Live. Největším vylepšením je to, že umělá inteligence bude umět současně poslouchat i mluvit, díky čemuž se bude konverzace výrazně více podobat běžnému rozhovoru. Vylepšení se týká také majitelů Apple CarPlay. [pokračování článku]
OpenAI představilo ChatGPT Work. Agentická AI, která zvládne pracovat napříč aplikacemi i vytvářet weby
OpenAI představilo ChatGPT Work, což je platformu postavená na modelu GPT-5.6 a která dokáže samostatně plnit složitější pracovní úkoly napříč aplikacemi a firemními službami. Současně společnost oznámila desktopovou aplikaci ChatGPT, která sjednocuje AI asistenta s programátorskou platformou Codex. [pokračování článku]
Noise představil chytrý náramek bez displeje. Vydrží až 10 dní a připomíná Whoop
Indická značka Noise vstupuje do segmentu chytrých náramků. Novinka s názvem Noise REP se inspiruje populárním náramkem Whoop a sází na nepřetržité sledování zdraví, AI analýzu naměřených dat a dlouhou výdrž baterie. Zajímavostí je, že všechny pokročilé funkce jsou dostupné bez nutnosti předplatného. [pokračování článku]
Nové automobily v EU musí sledovat váš obličej
Dle nových nařízení Evropské unie musí každé nově vyrobené auto disponovat kamerou sledující řidiče a pokočilým nouzovým brzděním rozpoznávajícím chodce i cyklisty. Zvýšení bezpečnosti je jasné. Množí se však otázky kolem soukromí. [pokračování článku]
Předchozí týden: AirDrop v ohrožení, rekordní pokuta pro Google a novinky od Oppo: To nej z týdne #27
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