Signal konečně umožní používat jeden účet na více telefonech, prozatím v rámci betaverze

Zdroj: Dotekomanie.cz
Signal, alternativní služba k populární aplikaci WhatsApp, připravuje jednu z nejžádanějších novinek posledních let. Uživatelé budou moci propojit více mobilních zařízení pod jedním účtem, aniž by potřebovali další telefonní číslo. Funkce se zatím objevila v betaverzi Signal 8.20 pro Android.
Signal nově umožní připojení více zařízení
Doposud Signal umožňoval používat účet vždy jen na jednom telefonu. Výjimku představovaly pouze desktopové aplikace a verze pro iPad, které bylo možné propojit s hlavním zařízením. Nově to bude fungovat podobně jako u WhatsApp účtu. Hlavní telefon zůstává primárním zařízením a další telefony se k němu připojují jako propojená zařízení se stejným účtem i historií konverzací.
V aplikaci přibyla nová možnost Link device. Po jejím zvolení se zobrazí QR kód, který stačí naskenovat druhým telefonem. Během propojení si uživatel může vybrat, zda chce přenést také historii zpráv, nebo začít bez historie. Platí zde ale několik omezení. Signal zároveň aktualizoval své podmínky používání propojených zařízení.
Jeden účet může být propojen maximálně s pěti zařízeními. Pokud některé z nich zůstane neaktivní déle než 45 dní, Signal jej automaticky odpojí. Hlavní telefon se navíc musí alespoň jednou za 30 dní připojit k internetu, aby propojení zůstala aktivní.
Novinka je v tuto chvíli dostupná pouze v betaverzi Signalu pro Android. Vývojáři zatím neoznámili termín kdy se dostane také do stabilní verze.
Zdroj: 9to5google.com
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