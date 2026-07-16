Rollme představilo AirCam. Sluchátka s AI v sobě ukrývají 8Mpx kameru

Zdroj: Rollme
Čínská značka Rollme není ve světě elektroniky zas až tolik známá. Nedávno ale uvedla nositelné zařízení AirCam, které kombinuje otevřená bezdrátová sluchátka s integrovanou kamerou a funkcemi umělé inteligence. Na rozdíl od většiny konkurence nesází na chytré brýle, ale na konstrukci připomínající sportovní náhlavní sluchátka.
Chytrá sluchátka Rollme AirCam
Na boku sluchátek se nachází 8Mpx fotoaparát Sony, který zvládá natáčet video v rozlišení 1080p a 30 snímků za sekundu. Pro stabilnější záznam při chůzi, běhu nebo jízdě na kole využívá elektronickou stabilizaci obrazu (EIS). Ovládání je řešeno dotykově. Jedním klepnutím pořídíte fotografii, dvojitým spustíte nebo zastavíte nahrávání videa a trojitým zahájíte záznam zvuku.
Pořízená data se ukládají do 8GB interní paměti a do telefonu nebo počítače je lze přenést přes Wi-Fi konektivitu. Jedno video může mít maximálně 10 minut.
AirCam využívají otevřenou konstrukci se 16mm měniči, takže uživatel při poslechu stále slyší okolí. Pro telefonování jsou připraveny dva mikrofony s technologií ENC, která potlačuje okolní hluk.
Součástí výbavy jsou také funkce využívající umělou inteligenci. Sluchátka využívají AI skrze standardní jazykové modely LLM, které umožňují hlasové dotazy, překlad konverzací v reálném čase nebo rozpoznávání textů, objektů či památek pomocí vestavěné kamery.
O energii se stará baterie s kapacitou 220 mAh. Výrobce uvádí až 10 hodin přehrávání hudby nebo telefonování a až 120 hodin v pohotovostním režimu. Rollme AirCam jsou již v prodeji prostřednictvím oficiálního e-shopu výrobce za 79,99 dolarů (přibližně 1 700 Kč). K dispozici jsou ve třech barvách – Classic Black, Vibrant Orange a Pearl White.
Zdroj: gizmochina.com
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