EU tlačí na Google. Android se musí otevřít konkurenčním AI asistentům

Zdroj: GPT
Evropská unie vydala další závazné rozhodnutí vůči společnosti Googlu. Ten bude muset zpřístupnit důležité části systému Android konkurenčním AI asistentům a zároveň sdílet více dat z vyhledávání s ostatními poskytovateli. Cílem je zabránit tomu, aby Google zvýhodňoval vlastní služby, zejména pak Gemini.
Google bude muset zpřístupnit Android AI konkurenci
Evropská komise upozorňuje, že AI asistenti třetích stran dnes nemají přístup ke stejným systémovým funkcím jako Gemini. To podle ní omezuje jejich schopnost nabízet plnohodnotné služby a znevýhodňuje je. Google proto bude muset Android otevřít tak, aby alternativní asistenti mohli využívat stejné klíčové funkce systému. Po zavedení změn si uživatelé v EU pravděpodobně budou moci vybrat výchozího AI asistenta podobně, jako dnes vybírají výchozí webový prohlížeč. Zvoleného asistenta bude možné aktivovat hlasovým povelem a využívat jej pro různé úkoly přímo v systému.
Druhé rozhodnutí se týká internetového vyhledávání. Google bude muset zpřístupnit anonymizovaná data, která používá k vylepšování vlastního vyhledávače, také konkurenčním službám a AI chatbotům. Evropská komise zdůrazňuje, že sdílené informace musí být anonymizované.
Způsob anonymizace bude kontrolovat nezávislá třetí strana. Google musí začít sdílet data z vyhledávání nejpozději do ledna příštího roku. Otevření Androidu konkurenčním AI aplikacím má následovat do července téhož roku.
Google samozřejmě rozhodnutí ostře kritizuje. Podle něj mohou nová pravidla oslabit ochranu soukromí i zabezpečení milionů uživatelů v Evropě. Walker tvrdí, že Evropští komisaři přehlíží důkazy o možných negativních dopadech na uživatele. Povinné zpřístupnění systémových funkcí podle něj zvýší bezpečnostní rizika a sdílení dat z vyhledávání může podle Googlu představovat dokonce hrozbu pro národní bezpečnost. Podobné obavy už dříve vyjádřil také Apple, který upozornil, že širší přístup třetích stran k systémovým funkcím by mohl negativně ovlivnit ochranu soukromí uživatelů.
Zdroj: engadget.com
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