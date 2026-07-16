Podcast: Konec lajků na YouTube?! A Starlink má konečně mega konkurenci! PODCAST

• 16. 7. 2026#Android #iOS
Podcast: Konec lajků na YouTube?! A Starlink má konečně mega konkurenci!

YouTube sahá na své svaté grály a u Shorts potají odstraňuje ikonické tlačítko „Nelíbí se mi“. Co to znamená pro budoucnost tvůrců? A to není všechno. Elon Musk má vrásky na čele, protože na oběžnou dráhu vyletěl vesmírný otesánek s anténou o velikosti rodinného domu, který chce Starlinku sebrat korunu. V novém dílu probereme i převratné novinky ve WhatsAppu a to, jestli se konečně dočkáme rychlého bezdrátového nabíjení, které nám neuvaří telefon.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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