OpenAI údajně chystá vlastní chytrý reproduktor. ChatGPT bude rozumět i okolnímu prostředí

Zdroj: OpenAI
OpenAI podle údajně připravuje své první AI zařízení. Má jít o chytrý reproduktor bez displeje, který bude určen především pro hlasovou komunikaci s ChatGPT. Novinka by měla dorazit příští rok a stát se součástí širšího portfolia AI zařízení vyvíjených ve spolupráci s bývalým designérem Applu Jonym Ivem.
Chytrý reproduktor běžící na ChatGPT od OpenAI
Připravované zařízení údajně nebude mít žádný displej. Místo něj nabídne kameru a další senzory, díky nimž bude schopné lépe vnímat své okolí a reagovat na situaci uživatele. Podle Bloombergu dostane také akumulátor, takže jej nebude nutné neustále nechávat připojené k elektrické síti. Vedle běžné konverzace s ChatGPT má zvládat ovládání chytré domácnosti, přehrávání hudby, odpovídání na otázky nebo práci se zprávami.
Zařízení má využívat GPT-Live, novou generaci hlasového rozhraní ChatGPT, kterou OpenAI představilo minulý týden. Díky ní dokáže AI současně poslouchat i mluvit, což přináší přirozenější průběh konverzace.
Reproduktor bude údajně obsahovat pohyblivé mechanické prvky, které mají interakci s uživatelem učinit přirozenější. O jejich konkrétní podobě ale zatím nejsou prozatím žádné bližší podrobnosti.
Podle dostupných informací pracuje OpenAI přibližně na pěti různých zařízeních. Jejich vývoj probíhá po loňské akvizici společnosti io Products, kterou založil Jony Ive. OpenAI za ni zaplatilo téměř 6,5 miliardy dolarů. Zatím jde pouze o informace z neoficiálních zdrojů. OpenAI připravovaný reproduktor ani jeho parametry oficiálně nepotvrdilo.
Zdroj: theverge.com
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