Recenze Google Fitbit Air: fitness náramek bez displeje a konkurence pro WHOOP

Fitbit Air, zdroj: Dotekománie
Chytré hodinky se předhánějí ve větších displejích a více funkcích. Google na to však tentokrát šel opačným směrem a zaměřil se na specifickou cílovku. Představil totiž fitness náramek bez displeje s názvem Google Fitbit Air.
Ten se již nesnaží být, podobně jako chytré hodinky, vaším druhým telefonem, ale pouze tiše sleduje vaše zdraví bez jakýchkoliv vyrušení pozornosti na zápěstí. Pojďme se nyní na zbrusu nové zařízení, které u nás ještě stále není oficiálně dostupné, pořádně podívat.
Pro koho je Google Fitbit Air určený?
Než se vůbec na samotnou recenzi vrhnu, je potřeba pochopit, komu je vlastně Fitbit Air určen. Tohle zařízení totiž záměrně nemá spoustu funkcí, jelikož cílí na specifickou skupinu lidí, kteří chtějí sporttester na zápěstí bez rušení notifikací a zbytečné obrazovky.
Typicky jde o lidi, kteří byli dříve zarytými uživateli chytrých hodinek, ale neustálé vibrace na zápěstí a nutkání kontrolovat displej je přestalo bavit. Stále však chtějí mít přehled o svých základních zdravotních metrikách, a to je přesně to, co jim Fitbit Air nabízí.
Tracker působí jako lehoučký náramek, což potvrzuje i jeho nečekaně lehká hmotnost. Na zápěstí se neohlašuje a nevyžaduje žádnou interakci s vámi. Pro někoho nepoužitelné zařízení je tak pro ostatní osvobozujícím řešením.
Design a zpracování
K dispozici mám Fitbit Air s příjemným nylonovým řemínkem na suchý zip v modré Lavender barvě. Celé zařízení je navrženo s maximálním ohledem na minimalističnost a praktičnost. Fitness náramek na zápěstí působí neutrálně a přehnaně nevyčnívá.
Za zmínku rozhodně stojí fakt, že celé zařízení váží jen 12 gramů. Zatímco samotné černé funkční tělo Fitbitu dosahuje pouze na hmotnost 5 gramů. V praxi tak v podstatě ani nepoznáte, že máte tracker na sobě.
Materiál standardního řemínku působí kvalitně a velmi příjemně na omak. Jako bonus však Google zveřejnil kompletní technickou dokumentaci k řemínkům. Každý si tak může navrhnout a vytisknout svůj vlastní na 3D tiskárně. Lze tak očekávat, že bude brzy dostupná opravdu široká nabídka různorodých řemínků.
Sledování zdraví a spánku
Co se týče samotných senzorů, Google Fitbit Air toho dokáže sledovat více, než byste od takto malého zařízení možná čekali. Sleduje totiž srdeční tep, fáze spánku a spánkové skóre, saturaci kyslíku v krvi, teplotu kůže, dechovou frekvenci, variabilitu srdečního tepu a dokáže dokonce (pro uživatele starší 22 let) vyhodnotit nepravidelný rytmus a upozornit na fibrilaci síní. K tomu samozřejmě počítá kroky, odhaduje kalorie, sleduje vaši týdenní zátěž a počítá skóre tzv. „Každodenní připravenosti“.
Všechna data z náramku se importují do nové aplikace Google Health (nahradila původní Fitbit aplikaci), kde jako uživatel naleznete kromě svého dnešního základního přehledu i další karty určené kondici, spánku a zdraví. Základní přehled aplikace vypadá následovně a nabízí vhled do těch nejdůležitějších dat, která si může každý personalizovat dle svých preferencí.
Velmi zajímavou funkcí je pak i zmíněné skóre „Každodenní připravenosti“, které se uživateli zobrazí až po sedmidenní kalibraci. Metrika kombinuje vaši variabilitu srdečního tepu, spánek v uplynulém týdnu a klidový srdeční tep, na jejichž základě vám pak vystaví skóre, které odhaduje, jak dobře je vaše tělo odpočaté a zregenerované.
Sledování spánku funguje výborně. Náramek opravdu spolehlivě dokázal poznat, kdy jsem skutečně usnul a probudil se. Nezklamal ani v zachycení kratších nočních probuzení. Vedle toho zvládá rozpoznávat i spánkové fáze a ráno na vás čeká spánkové skóre.
K tomu bych měl z celého sledování spánku jedinou výtku. Skóre totiž dosahovalo velmi vysokých hodnot i po nocích, kdy jsem se probudil s velkou únavou a zaznamenal jsem například pouze 4 hodiny spánku. Kdybych měl srovnat například s jinými hodinkami, Fitbit Air rozhodně skóre nadhodnocuje.
I ostatní zdravotní funkce pracují bez nějakých výtek a poskytují zajímavý vhled do vašeho života a jak jednotlivé dny, události a tréninky ovlivňují některé metriky.
Velkým bonusem k aplikaci Health a náramku Fitbit Air je pak prémiové předplatné, které každý uživatel dostane na tři měsíce zdarma k vyzkoušení. To je poté k dispozici za měsíční poplatek nebo jednorázovou částku 2999 korun českých za celý rok.
Jeho hlavním lákadlem je AI trenér na bázi Gemini, se kterým si můžete povídat o svých datech. Automaticky vám pak ráno, večer a po tréninku dává shrnutí a doporučení. Poradí si však i s vytvořením tréninkového plánu na základě vašich cílů. Kromě toho ale odemyká i podrobnější spánková data a další funkce. V realitě funguje jako nadstavba, bez které se náramek dá stále používat. Po třech měsících zdarma si však myslím, že uživatelé nebudou chtít premium verzi opustit.
Fitness tracking
Ze sportovních aktivit Fitbit Air spolehlivě automaticky pozná chůzi, běh, jízdu na kole nebo plavání. Ostatní aktivity však musíte spustit ručně v telefonu. Náramku pak chybí vestavěná GPS, a tak pokud chcete mít data i o vzdálenosti, budete muset mít celou dobu aktivity připojený mobilní telefon přes Bluetooth.
Zde tak Fitbit Air lehce naráží na celou svoji filozofii nenápadného zařízení, na které máte „zapomenout“. Co se týče přesnosti měření tepu, ta je solidní, ale na dražší sporttestery či hrudní pásy zkrátka nedosáhne.
Baterie a nabíjení
Americký technologický gigant u produktu deklaruje sedmidenní výdrž baterie. V praxi jsem se pohyboval okolo výdrže šesti dnů s pořádnou porcí aktivit (baterii ovlivnilo zejména sdílení srdečního tepu v reálném čase).
Nabíjení pak probíhá opravdu nečekaně rychle a během pouhých pěti minut byste měli dostat dostatek energie na další den provozu. Plné nabití mi pak zabralo lehce přes hodinu a půl. Speciální nabíjecí konektor se nachází v krabičce a jedinou výtkou zde může být nutnost sundání náramku při nabíjení, na rozdíl třeba od WHOOPu, který lze nabíjet speciálním pouzdrem.
Závěrečné zhodnocení Google Fitbit Air
Google Fitbit Air je zařízením, které přesně ví, čím chce být. Nejsou to chytré hodinky ani výkonnostní sporttester pro vrcholové sportovce. Jde o nenápadný zdravotní náramek, který funguje nejlépe ve chvíli, kdy na něj zcela zapomenete.
Chybějící GPS může být velkým kompromisem i pro cílovou skupinu. Fitbit ale skvěle plní svoji primární funkci, a to sledovat spánek, klid a celkový zdravotní stav uživatele bez neustálého sledování displeje.
Prémiové předplatné, které do aplikace Google Health přidává vhled AI modelu Gemini, pak posouvá samotný náramek na další úroveň díky personalizovaným tréninkovým plánům a podrobnějším přehledům spánku i zdraví.
Srovnávání Fitbitu se zařízením Whoop je přirozené, jelikož je jejich cílovka v zásadě podobná. Po technické stránce má Whoop pořád navrch a uživatelům poskytuje ještě hlubší vhled do jejich zdraví. Fitbit Air ale zvládá podobnou práci za mnohem přijatelnější cenu.
Klady
- Extrémně nízká hmotnost a minimalistický design
- Široké možnosti sledování zdravotních metrik
- Užitečné AI funkce v rámci předplatného
Zápory
- Absence vestavěné GPS
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