Apple neuspěl u soudu. Evropská unie mu potvrdila roli „gatekeepera“ podle zákona DMA

Zdroj: Grok
Apple už se tradičně stává v rámci EU takovým otloukánkem. Nyní utrpěl další právní porážku. Evropská komise zamítla žalobu proti zařazení mezi takzvané gatekeepery podle pravidel zákona Digital Markets Act (DMA). Rozhodnutí znamená, že Apple musí i nadále plnit povinnosti, které mají otevřít jeho platformy konkurenci.
Apple v EU opět neuspěl
Označení gatekeeper dostávají společnosti, které ovládají klíčovou digitální platformu a mohou určovat pravidla přístupu pro uživatele i jiné firmy. Díky své dominantní pozici mají významný vliv na fungování trhu. Mezi takzvané „gatekeepers“ patří i třeba Google, Microsoft a další.
Apple se snažil přesvědčit soud, že jednotlivé produkty, jako jsou iPhone, iPad, Mac, Apple Watch nebo Apple TV, představují samostatné služby a neměly by být posuzovány jako jeden celek. Soud tento výklad odmítl. Podle verdiktu všechny obchody s aplikacemi Applu plní stejnou funkci. Propojují vývojáře s uživateli. Právě proto na ně pravidla DMA dopadají v plném rozsahu. Část žaloby týkající se platformy iMessage soud vůbec neprojednal, protože ji označil za procesně nepřípustnou.
Status gatekeepera ukládá Applu řadu povinností. Firma musí v Evropské unii umožnit provoz alternativních obchodů s aplikacemi, dovolit vývojářům odkazovat na jiné platební metody mimo App Store a zpřístupnit některé systémové funkce konkurenčním službám.
Apple sice část těchto změn už zavedl, zároveň je ale doplnil novými poplatky a varováními, která podle řady vývojářů snižují jejich účinnost.
Apple se proti rozsudku ještě může odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie. Ten už ale nebude znovu posuzovat skutkový stav, pouze právní stránku případu. Do té doby zůstávají všechny povinnosti podle DMA v platnosti. Rozhodnutí navíc přichází v době, kdy Evropská komise dál prověřuje fungování App Storu a řeší také další spory s Applem, například ohledně interoperability nebo pravidel pro alternativní platební systémy.
Společnost dlouhodobě tvrdí, že požadavky DMA mohou oslabit bezpečnost a ochranu soukromí uživatelů. Středeční rozsudek ale řešil pouze to, zda se pravidla na Apple vztahují, nikoli to, zda jsou správně nastavená.
Zdroj: thenextweb.com
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