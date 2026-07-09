Podcast: Proč nejen Apple masivně zdražuje? Nastává technologický temný věk PODCAST

• 9. 7. 2026#iOS #Podcast
Podcast: Proč nejen Apple masivně zdražuje? Nastává technologický temný věk

Svět elektroniky se zbláznil a ramageddon je definitivně tady. Mysleli jste si, že brutální zdražování schytá jen Apple? Omyl, ceny komponentů letí nahoru raketovým tempem a výrobci už to nedokážou absorbovat. V novém díle probereme, proč kvůli šílené poptávce po AI chybí kapacita na obyčejné čipy, jak moc přeplatíte za blbých pár gigabajtů úložiště u MacBooků a jestli se z technologií stává luxusní zboží jen pro vyvolené.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

7 novinek Xiaomi: Od monstrózní baterie po robotický vysavač. Co se (ne)povedlo?

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim