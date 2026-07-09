Podcast: Proč nejen Apple masivně zdražuje? Nastává technologický temný věk

Svět elektroniky se zbláznil a ramageddon je definitivně tady. Mysleli jste si, že brutální zdražování schytá jen Apple? Omyl, ceny komponentů letí nahoru raketovým tempem a výrobci už to nedokážou absorbovat. V novém díle probereme, proč kvůli šílené poptávce po AI chybí kapacita na obyčejné čipy, jak moc přeplatíte za blbých pár gigabajtů úložiště u MacBooků a jestli se z technologií stává luxusní zboží jen pro vyvolené.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
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Předchozí díly
- Podcast: Našli jsme jméno pro Seznam pejska
- Podcast: Apple AI v Česku nebude?! Vše o válce mezi Applem a EU
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