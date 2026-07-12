Nové automobily v EU musí sledovat váš obličej

• 12. 7. 2026#Elektroauta #Ostatní
Nové automobily v EU musí sledovat váš obličej

Tesla Model Y Long Range AWD, ilustrační, zdroj: Dotekománie

Dle nových nařízení Evropské unie musí každé nově vyrobené auto disponovat kamerou sledující řidiče a pokočilým nouzovým brzděním rozpoznávajícím chodce i cyklisty. Zvýšení bezpečnosti je jasné. Množí se však otázky kolem soukromí.

Kamera za volantem zachrání životy, co se ale stane s vašimi daty?

Evropská komise potvrdila, že od 7. července musí všechna nově registrovaná vozidla v EU splňovat rozšířená pravidla o obecné bezpečnosti vozidel. Ta zahrnují systém varování před nepozorností sledující řidiče a nouzové brzdění schopné rozpoznat chodce a cyklisty.

Zatímco bezpečnostní přínos obou novinek je zřejmý, s první zmíněnou se pojí i rozsáhlá kontroverze. Systém sleduje pohled a výrazy tváře a upozorní řidiče, pokud jeho pozornost odbočí od vozovky. Otázkou je však soukromí. Systémy mají fungovat uzavřeně. Data by se tedy měly zpracovávat lokálně přímo v autě a neodesílat se dále. Realita je však bohužel jiná.

eu kamera v aute

ilustrační, zdroj: Gemini

Bezpečnostní analýza společnosti Mozilla z roku 2023 se rozhodla prověřit celkem 25 automobilových značek a zjistila nepříjemnou novinku. Ani jedna z nich nesplňovala své vlastní standardy pro ochranu soukromí. V roce 2024 pak zahájil texaský prokurátor vyšetřování několika automobilových výrobců kvůli podezření z prodeje dat řidičů třetím stranám.

Evropská unie do této chvíle veřejnosti stále neposkytla jasné informace o tom, jak budou data z kamer uvnitř vozů zpracovávána a kdo k nim může mít přístup. Objevují se tak obavy a spekulace o využití dat pro pojišťovny či důkazní materiál u soudu. Se současným trendem odhaduje konzultační firma McKinsey, že v roce 2030 bude k internetu připojeno přes 95 % vozidel. Otázka soukromí v automobilech se tak teprve otevírá.

Zdroje: thenextweb.com, techradar.com

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