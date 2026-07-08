Motorola Moto G77 Power přichází se 7000mAh baterií a s ústupky

• 8. 7. 2026#Android #Smartphony
Motorola Moto G77 Power přichází se 7000mAh baterií a s ústupky

Zdroj: Motorola

Motorola již představila své hlavní modely pro střední třídu na začátku tohoto roku, ale spekulovalo se nějakou dobu o dalším přírůstku v podobě Motorola Moto G77 Power. Dnes jsme se dočkali.

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Slušná výbava?

Novinka vychází z původního Moto G77, ale najdou se zde rozdíly, a celkem podstatné. Motorola Moto G77 Power, jak už název napovídá, má více energie. Konkrétně byla použita 7000mAh baterie, což je rozhodně velké plus. Bohužel došlo i na ústupky. Například AMOLED displej byl vyměněn za LCD panel. Procesor ale zůstal stejný.

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Zdroj: Motorola

Změny se odehrály i u hlavního snímače, který má poloviční rozlišení, tedy 50MPx. Stále ale chybí optická stabilizace obrazu. Moto G77 Power splňuje certifikaci IP64, takže na ponoření do vody to není, ale odolá v dešti. Dokonce jsme se dočkali konektoru pro sluchátka, ale jsou zde i stereo reproduktory. Co asi nepotěší, tak dle oficiálních stránek se tento kousek dočká jen jedné aktualizace, a to konkrétně na Android 17. Bezpečnostní záplaty budou po dobu tří let.

Motorola Moto G77 Power má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 800 Kč, což rozhodně není špatná suma, ale nebude to mít jednoduché, zejména až vstoupí na evropský trh, zejména s takovou softwarovou podporou. Snad se to změní.

Specifikace Motorola Moto G77 Power

  • displej: 6,72 palců, LCD, Full HD+ (2400 × 1080 pixelů), obnovovací frekvence 120 Hz, jas až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: MediaTek Dimensity 6400 (6 nm), 8 jader s frekvencí až 2,5 GHz, grafický čip Arm Mali-G57 MP2
  • RAM: 8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD
  • Operační systém: Android 16, podpora 1 rok upgradů OS + 3 roky bezpečnostních záplat
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Sony LYTIA 600, f/1,8)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, úhel záběru 120°, f/2,2)
      • 2-v-1 světelný senzor (senzor okolního světla + detektor blikání)
    • přední: 32 Mpx (f/2,2)
  • IP64 + MIL-STD-810H
  • boční čtečka otisků prstů
  • stereo
  • 3.5mm jack
  • Konektivita: 5G (Sub-6), 4G LTE, Wi-Fi 5 (802,11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz, Wi-Fi hotspot), Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C (USB 2,0)
  • rozměry a hmotnost: 166,23 x 76,50 x 8,89 mm, 215 gramů
    • materiál zad: PMMA nebo veganská kůže / vzhled kůže, plastový rám
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, rychlé nabíjení 30W TurboPower

Zdroj: androidheadlines.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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