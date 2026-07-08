Motorola Moto G77 Power přichází se 7000mAh baterií a s ústupky

Zdroj: Motorola
Motorola již představila své hlavní modely pro střední třídu na začátku tohoto roku, ale spekulovalo se nějakou dobu o dalším přírůstku v podobě Motorola Moto G77 Power. Dnes jsme se dočkali.
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Slušná výbava?
Novinka vychází z původního Moto G77, ale najdou se zde rozdíly, a celkem podstatné. Motorola Moto G77 Power, jak už název napovídá, má více energie. Konkrétně byla použita 7000mAh baterie, což je rozhodně velké plus. Bohužel došlo i na ústupky. Například AMOLED displej byl vyměněn za LCD panel. Procesor ale zůstal stejný.
Změny se odehrály i u hlavního snímače, který má poloviční rozlišení, tedy 50MPx. Stále ale chybí optická stabilizace obrazu. Moto G77 Power splňuje certifikaci IP64, takže na ponoření do vody to není, ale odolá v dešti. Dokonce jsme se dočkali konektoru pro sluchátka, ale jsou zde i stereo reproduktory. Co asi nepotěší, tak dle oficiálních stránek se tento kousek dočká jen jedné aktualizace, a to konkrétně na Android 17. Bezpečnostní záplaty budou po dobu tří let.
Motorola Moto G77 Power má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 800 Kč, což rozhodně není špatná suma, ale nebude to mít jednoduché, zejména až vstoupí na evropský trh, zejména s takovou softwarovou podporou. Snad se to změní.
Specifikace Motorola Moto G77 Power
- displej: 6,72 palců, LCD, Full HD+ (2400 × 1080 pixelů), obnovovací frekvence 120 Hz, jas až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 6400 (6 nm), 8 jader s frekvencí až 2,5 GHz, grafický čip Arm Mali-G57 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD
- Operační systém: Android 16, podpora 1 rok upgradů OS + 3 roky bezpečnostních záplat
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Sony LYTIA 600, f/1,8)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, úhel záběru 120°, f/2,2)
- 2-v-1 světelný senzor (senzor okolního světla + detektor blikání)
- přední: 32 Mpx (f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (Sony LYTIA 600, f/1,8)
- IP64 + MIL-STD-810H
- boční čtečka otisků prstů
- stereo
- 3.5mm jack
- Konektivita: 5G (Sub-6), 4G LTE, Wi-Fi 5 (802,11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz, Wi-Fi hotspot), Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C (USB 2,0)
- rozměry a hmotnost: 166,23 x 76,50 x 8,89 mm, 215 gramů
- materiál zad: PMMA nebo veganská kůže / vzhled kůže, plastový rám
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, rychlé nabíjení 30W TurboPower
Zdroj: androidheadlines.com
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