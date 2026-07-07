Nothing Phone (4b) představen: Částečně průhledná záda a Glyph Bar

Zdroj: Nothing
Společnost Nothing si připravila událost, na které jsme se dočkali představení dvou novinek. Vedle nových sluchátek zde máme i smartphone Nothing Phone (4b). Celkem nás překvapilo, že firma zařazuje do své nabídky další mobil, když subznačka CMF pro tento rok zrušila uvedení vlastního mobilu.
Slušná střední třída
Novinka zapadá do nižšího portfolia značky Nothing. Skoro by se dalo říci, že se jedná o nástupce Nothing Phone (3a) Lite z minulého roku. Ostatně změna písmene v číslování působí lépe než jen sločko Lite, tedy aspoň dle našeho názoru. Nothing Phone (4b) trochu vybočuje z řady mobilů tohoto výrobce, jelikož průhledná je jen část zad, nikoliv celá.
Novinka přichází s prvkem Glyph Bar, což je rozhraní se 45 mini-LED diodami uspořádanými do 5 čtverců. Nabízí vizualizaci pro Glyph časovač, Essential oznámení, Live Updates, ukazatel hlasitosti, Glyph svítilna, Glyph Progress, Flip to Glyph, Flip to Record, NFC indikátor a odpočet fotoaparátu. K dispozici je navíc 10 nových vyzvánění a zvuků oznámení. Červený čtverec navíc funguje jako indikátor natáčení videa.
Firma samozřejmě vyzdvihuje i jejich rozšíření Essential. S tím souvisí i tlačítko navíc na levé straně. Nepředpokládáme ale, že tentokrát nabídne možnost přeprogramování na cokoliv, co bude uživatel chtít. V rámci Essential se nabízí například:
- Essential Voice: Přepisuje řeč na text, rovnou maže výplňová slova („eee“, „prostě“), opravuje chyby a umí okamžitý překlad do 100+ jazyků.
- Essential Space: „Smetiště“ na screenshoty, výstřižky a poznámky, ze kterých AI sama generuje to-do listy a připomínky.
- Essential Apps: Widgety, které si můžete sami naprogramovat/vytvořit zadáním textu v běžné řeči přes vestavěný Builder.
Dominantou mobilu je displej, který je typu AMOLED se slušným maximálním jasem. O výkon se stará Snapdragon 6 Gen 4 z minulého roku. Fotografická výbava je sice základní, ale hlavní snímač má optickou stabilizaci obrazu. Nothing Phone (4b) vysloužil certifikaci IP64 a nabízí se i stereo reproduktory.
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Po softwarové stránce mohou majitelé očekávat aktualizace na Android 17, 18 a 19, přičemž bezpečnostní záplaty budou chodit po dobu 6 let od uvedení. O energii se stará baterie o kapacitě 5200 mAh. Bohužel na některých trzích, tedy mimo EU, bude k dispozici vylepšená verze, která má 6000 mAh a dokonce i podporu eSIM. Ta se k nám ale nedostane.
Cena novinky je nastavena na 7 999 Kč a je k dispozici ve třech barvách v konfiguraci 8 GB RAM a 128GB úložiště.
Specifikace Nothing Phone (4b)
- displej: 6,77 palců, rozlišení 2344 x 1080 pixelů (381 PPI), Samsung Super AMOLED, adaptivní obnovovací frekvence 120 Hz (LTPS), špičkový jas až 2000 nitů (venkovní jas 1200 nitů, typický jas 600 nitů)
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16 + Nothing OS 4.1 (3 roky aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat)
- SIM: Dual Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Samsung, f/1,8, 1/2,76″ senzor, 74,2° FOV, OIS & EIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 1/4″ senzor, 119,5° FOV)
- přední: 16 Mpx (Samsung, f/2,4, 1/3″ senzor, 81,8° FOV)
- zadní: 50 Mpx (Samsung, f/1,8, 1/2,76″ senzor, 74,2° FOV, OIS & EIS)
- IP64
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G Dual Mode (NSA & SA) s 4×4 MIMO, 4G LTE s 4×4 MIMO (Gigabit LTE), Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4G/5G dual-band, MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot), Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B11), GALILEO (E1), QZSS (L1), USB-C
- rozměry a hmotnost: 164,4 x 78,2 x 8,6 mm, 210 gramů
- baterie a nabíjení: 5200 mAh + 33W rychlé nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
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