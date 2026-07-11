OpenAI představilo ChatGPT Work. Agentická AI, která zvládne pracovat napříč aplikacemi i vytvářet weby

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI představilo ChatGPT Work, což je platformu postavená na modelu GPT-5.6 a která dokáže samostatně plnit složitější pracovní úkoly napříč aplikacemi a firemními službami. Současně společnost oznámila desktopovou aplikaci ChatGPT, která sjednocuje AI asistenta s programátorskou platformou Codex.
OpenAI představuje velké změny ve svých produktech
ChatGPT Work umí získat informace z různých zdrojů a vytvářet z nich dokumenty, tabulky, prezentace nebo jednoduché webové aplikace. Podporuje připojení k nástrojům jako Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, e-mail, kalendáře, CRM systémy nebo různé projektové nástroje. Při zadávání dotazu lze využít označení pomocí znaku @, kterým uživatel určí, z jaké aplikace má ChatGPT čerpat informace.
OpenAI zároveň spouští veřejnou betu funkce Sites. Ta umožňuje vytvářet interaktivní weby nebo interní firemní portály, například dashboardy, projektové přehledy nebo reporty. Obsah navíc dokáže reagovat na změny ve zdrojových datech a podle toho se aktualizovat. ChatGPT Work je nyní dostupný pro plány Pro, Enterprise a Edu. Podpora pro Plus a Business dorazí v následujících dnech.
Velkou novinkou je také sjednocení desktopových aplikací. OpenAI ukončuje samostatnou aplikaci Codex a její fungování přesouvá přímo do desktopové aplikace ChatGPT pro Windows a macOS. Nová aplikace získává vestavěný webový prohlížeč i funkce, díky které může AI pracovat s lokálními soubory, nainstalovanými aplikacemi i webovými stránkami.
OpenAI současně vydává nové rozšíření pro Google Chrome, které zpřístupní ChatGPT přímo v postranním panelu prohlížeče. S tím souvisí i ukončení webového prohlížeče Atlas. Jeho funkce nyní přebírá přímo ChatGPT. Nová desktopová aplikace je zdarma dostupná pro všechny uživatele systémů Windows a macOS. Stávající instalace Codexu se automaticky změní na novou aplikaci ChatGPT, zatímco původní desktopová verze ponese nově označení ChatGPT Classic.
OpenAI těmito kroky zásadním způsobem dotahuje Anthropic a jeho portfolio agentických služeb díky kterým se po dlouhou dobu držel v oblasti kódování, paralelních úloh a dalších funkcí, na špici. V souvislosti s uvedením nového modelu GPT-5.6 tak OpenAI získává silnou pozici.
Zdroj: neowin.net
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