Služba Google Finance se konečně vrátila jako samostatná aplikace

Google Finance, zdroj: TechCrunch
Google Finance jsou zpět. Po dlouhých jedenácti letech znovu dostávají vlastní aplikaci pro Android. Mimo základní přehled nabízí aplikace i správu portfolia a integruje umělou inteligenci Gemini s ranními přehledy i revizí vašich investic.
Google Finance to s investory myslí vážně
Původní aplikace Google Finance z důvodu nízké popularity zmizela z obchodu Google Play již v roce 2015. Po jedenácti letech hlásí americký technologický gigant návrat platformy a tentokrát s daleko většími ambicemi.
Nová aplikace láká zejména na dvě věci, kterými jsou podpora umělé inteligence a správa portfolia. Portfolio lze do aplikace nahrát za pomoci snímku obrazovky či souboru s vašimi pozicemi. Gemini vám pak udělá jeho „revizi“ a můžete se ptát na řadu otázek. Nastavit si pak také můžete například denní přehledy, kdy vám AI sesumíruje události na trhu za poslední den.
Nechybí pak ani základní sekce se zprávami, která je nedílnou součástí každé investiční aplikace. Google Finance působí solidně a nabízí rozhodně velmi užitečné funkce. Aplikace se tak může hodit jako skvělý doplněk k vašemu brokerovi.
Jestli se tentokrát Google Finance zalíbí uživatelům, ukáže až čas. Prozatím však kritika míří například k absenci widgetů. Překážkou pak může být i absence iOS verze, která je v tuto chvíli ve fázi plánování a nedostala zatím žádný termín.
Zdroj: 9to5google.com
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