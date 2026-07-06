Hořký konce OnePlus v Evropě? Problémy s reklamacemi

Zdroj: OnePlus
OnePlus si vydobylo postavení dravé společnosti, která naslouchala svým fanouškům, ale asi tento věhlas bude velmi zapomenut a dobrá pověst skončí v propadlišti dějin. Sice stále nemáme oficiální vyjádření o aktivitách v EU, tak je více méně jasné, že OnePlus opouští trh. Jak to ale vypadá, odchod bude hodně hořký.
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Problémy s reklamacemi
Že společnost odejde z trhu, není nic neobvyklého, ale většinou se dočkáme nějakého ubezpečení, že podpora zařízení zůstává, i systém reklamací. To asi nebude případ OnePlus, jelikož se ukazuje, že reklamace neprobíhají podle obvyklého scénáře, na co jsme v EU zvyklí. Již se objevilo pár případů nespokojených zákazníků.
Jeden zákazník popisuje, že s nákupem OnePlus 13 získal ještě jako bonus sluchátka OnePlus Buds 2. Po 1,5 roce sluchátka přestala fungovat, tak se obrátil na reklamační oddělení. To potvrdilo, že sluchátka nefungují a zákazník má právo na výměnu. To se ale nestalo a firma nabídla poukaz v hodnotě 199 eur na nákup dalšího zařízení v jejich obchodě. Důvodem pro nemožnost výměny je konec životnosti sluchátek, tedy že je firma již nevyrábí nebo spíše nedodává na náš trh.
Zde je ale problém, přímo v samotném voucheru. Ten totiž nelze využít na zlevněné zboží. Zákazník konstatuje, že v jeho zemi, kde má OnePlus internetový prodej, nenabízí nic, co by nebylo zlevněno. Navíc ostatní produkty nejsou skladem, takže samotný voucher je k ničemu. Požádal tedy o vrácení peněz, ale zatím se tak nestalo.
Další případ popisuje obdobný scénář. Šlo o nefunkční nabíječku od OnePlus a ačkoliv firma chvíli dělala, že vlastně nabíječka nedorazila, tak nakonec uznala, že ji již mají a je nefunkční. I zde OnePlus konstatovalo, že nemůže vyměnit. Zákazník dostal tedy voucher na 100 eur pro nákup zařízení v obchodě. Jenže ani v jeho případě nešlo využít tuto nabídku, jelikož všechna zařízení, která jsou dostupná, jsou zlevněná. Zbytek je vyprodaný. Má tedy v rukách voucher, který nejde využít. Navíc jeho platnost je jeden měsíc.
Nechtějte voucher
Vypadá to tedy na stejný scénář v případě reklamací. Místo výměny nebo vrácení peněz dávají nepoužitelné poukazy v jejich obchodě. Podívali jsme se i do české verze obchodu OnePlus a můžeme konstatovat, že co není ve slevě, tak není skladem. Pokud tedy budete něco reklamovat přímo u OnePlus, odmítněte voucher a dožadujte se výměny nebo vrácení peněz.
Někteří zákazníci této značky se již obracejí na EU orgány (odkaz na EU stránky – Vyřízení vaší stížnosti týkající se práv spotřebitelů), jelikož OnePlus tímto chováním pravděpodobně porušuje legislativu v EU.
Snad se tyto komplikace podaří vyřešit a OnePlus změní přístup, jinak by to mohlo poškodit firmu na dlouhou dobu. Týkat by se to mohlo i Oppo, jelikož například v Německu stránky OnePlus přímo vybízí k nákupu Oppo zařízení.
Zdroje: gsmarena.com, reddit.com, reddit.com
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