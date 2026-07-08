Sygic vylepšuje zážitek v sedle motorky díky integraci s Apple CarPlay a Android Auto

Zdroj: Sygic
Služby Apple CarPlay a Android Auto jsou stále populární a podle názvu je jasné, že je najdete u moderních aut, ale věděli jste, že jsou k dispozici i u motorek? Na trhu je několik modelů s displeji a vším potřebným, ale také je zde možnost dokoupení speciálního displeje, takže si kdokoliv může vybavit svůj stroj o Apple CarPlay a Android Auto. Bohužel aplikací přímo určených pro motorky je málo, ale to se trochu mění díky Sygic.
Motorbike Mode pro Apple CarPlay a Android Auto
Sygic je populární navigační platforma a i v těžké konkurenci velkých společností se jí daří držet na trhu. Nyní přichází s novinkou, kterou nenajdete jen tak někde. Samotná funkce Sygic Motorbike Mode byla uvedena v březnu tohoto roku pro aplikace na mobilních telefonech. Spolupracovalo se na ní s komunitou nadšenců do motorek. Nově se ale dostává i do Apple CarPlay a Android Auto pro motorky.
Nejde o jednoduchou portaci nebo překlopení rozhraní. Motorbike Mode nabízí mimo jiné i:
- údaje o převýšení a profil terénu,
- předpověď počasí v cíli v době příjezdu,
- upozornění na čerpací stanice,
- možnosti plánování tras vhodných pro motocykly, včetně klikatých silnic a vyhlídkových tras.
„Chtěli jsme vytvořit navigaci, která skutečně odráží způsob, jakým motocyklisté jezdí, a informace, které jsou pro ně na cestě nejdůležitější. Přenesení Motorbike Mode na displeje motocyklů je dalším přirozeným krokem v této vizi a přímou odpovědí na to, o co si jezdci říkali,“ uvedl Lukáš Dermek, Head of Product ve společnosti Sygic.
Novinka je součástí aplikace Sygic ve verzi 26.4 a jde ji například využít u modelů Honda Gold Wing, Honda Africa Twin, Honda NT1100 nebo vybraných cestovních motocyklů Harley-Davidson vybavených moderními infotainment systémy. Počítají se zde i zmíněné dodatečné systémy, které si lze doinstalovat na motorku.
Zdroj: tisková zpráva
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