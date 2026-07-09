Seznam Asistent dostává reklamy, zatím v omezené míře

Zdroj: Seznam
V květnu tohoto roku společnost Seznam.cz uvedla svého asistenta pro všechny, co jsou přihlášeni nejen na domovské stránce. Toto AI má i svou vlastní stránku na adrese asistent.seznam.cz. Tím ale novinky nekončí.
Seznam vypouští svého Asistenta pro všechny přihlášené uživatele
Seznam Asistent a reklamy
Možná byste si řekli, že toto AI nabízí podobné možnosti jako kdejaký chatbot, ale ve skutečnosti se spíše jedná o odlehčenou variantu AI vyhledávání v Googlu. Seznam Asistent nemá nadstandardní funkce a zvládá jen textový nebo hlasový vstup. Nemůžete nic nahrávat, ani neumí nic generovat. Jde jen o vyhledávání na steroidech.
Do této chvíle se ale jednalo o víceméně testovací službu, ale i její provoz něco stojí. Ani Seznam nechce prodělávat a zřejmě nechtěli celou funkcionalitu dát za předplatné, aspoň v tuto chvíli. Došlo ale k rozhodnutí, že Seznam Asistent bude obsahovat reklamy. Firma uvádí, že se budou zobrazovat jen tehdy, pokud je to relevantní k danému obsahu a žádný výsledek nebude obsahovat více než dvě reklamy.
Inzerenti si současně nemohou vybírat zobrazování výhradně v Asistentovi, ani nemohou cílit na konkrétní výsledky. Toto je v rukách Seznamu.
Samotné reklamy jsou v testovacím provozu a nemusí se všem zobrazovat. Dá se ale očekávat brzké rozšíření. I tak se jedná o zvláštní rozhodnutí, zejména když jiné konkurenční služby nabízejí více funkcí a možností, a to i mnohdy bez reklam. Na druhou stranu je to celkem logický krok.
Zdroj: Seznam
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