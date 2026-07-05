Jaye Band: Náramek bez senzorů, který má krotit vaši závislost na telefonu

Zdroj: Jaye Band
Menší revoluci v kategorii nositelné elektroniky způsobila společnost Xiaomi svým chytrým a hlavně levným náramkem. Od prvního modelu se celý trh posunul a dnes dokonce najdete na trhu i taková zařízení, která nemají displej. Poslední takovou novinkou je Google Fitbit Air (recenze). Nyní je zde ale novinka Jaye Band z opačného spektra.
Jaye Band
Samotný náramek Jaye Band je velmi subtilní, jak můžete vidět níže. Rozměry jsou 38 x 14,5 x 7 mm bez řemínku a obsahuje monochromatický OLED displej. Neobsahuje jakékoliv senzory pro sledování fyzické aktivity, ani zde není funkce monitorování srdečního tepu nebo okysličení.
Zdroj: Jaye Band
Jedinou funkcí Jaye Band je zobrazování notifikací ze smartphonu, ale ne všech. V doprovodné aplikaci si nastavíte, jaká notifikace má dovoleno se zobrazovat na náramku. Společnost novinky prezentuje jako zařízení pro vylepšení digitálního zdraví, taková cesta k digitální detoxikaci.
Asi byste si řekli, že takové zařízení musí vydržet na jedno nabití týdny, ale firma uvádí, že se výdrž pohybuje kolem několika dnů, cca 3 až 5. Firma stojící za tímto náramkem nepotřebuje investice na dokončení, i tak zveřejnila Jaye Band na stránkách Kickstarter. Jde více méně jen o cestu k předobjednávkám a prodeji jako takovému. První zájemci mohou získat Jaye Band za cenu 129 dolarů (cca 2 700 Kč). Konečná cena pak bude 249 dolarů (cca 5 200 Kč).
Ceny jsou bez daně. I nižší částka je poněkud vyšší na tento typ zařízení, ale je to i cena za zařízení, které je produkované malou firmou. Odrazila v něm tedy cenu vývoje a výroby.
Zdroje: techradar.com, androidauthority.com
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