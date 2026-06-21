Další CMF mobil od Nothing jen tak nebude

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnes hodně výrobců mobilních telefonů má svou vlastní subznačku, v rámci které se snaží zaměřovat například na jinou cenovou kategorii nebo jiný typ zákazníků. Mezi takové patří i Nothing, byť se jedná o poměrně mladou společnost. Ta nedávno oznámila, že letos nebude další top model. Na ten si musíme počkat. Nyní zde máme jasné stanovisko od CMF, tedy subznačky Nothing, co se týče dalšího mobilu.
CMF už nebude jen subznačkou Nothing
Jen letos bez CMF mobilu?
CMF začalo první dělat příslušenství k mobilům, až pak jsme se dočkali prvních modelů – CMF Phone 1 a CMF Phone 2 Pro (recenze). Tedy poslední přírůstek byl uveden před více než rokem. Sice jsme očekávali, že kromě Pro verze se dočkáme ještě něčeho základního, ale to evidentně nebylo v plánu. Nyní zde máme jasné stanovisko, že další mobil nebude.
Akis Evangelidis, spoluzakladatel Nothing a CMF, jasně na sociální síti uvedl, že se pracovalo na nástupci a zřejmě byl před dokončením, ale došlo na zrušení projektu. Důvodem jsou v tomto případě aktuální ceny operačních pamětí. Sice mohli zvýšit prodejní cenu, ale dle jeho slov by to nesplňovalo strategii, kterou společnost nastavila.
Právě aktuální ceny RAM jsou velmi vysoké a nevypadá to, že by došlo k poklesu v dohledné době. Důvodem je jejich nedostatek, jelikož velké společnosti kolem AI odkupují podstatnou část a někteří výrobci se rozhodli zaměřit se spíše na tyto AI firmy. Nejenže se tedy zvýšila poptávka, ale současně došlo ke snížení výrobní kapacity pro běžné typy zařízení.
Další CMF mobil by tak mohl vzniknout, ale došlo by k vyššímu nárůstu ceny, což by mělo negativní dopad na prodeje. Vzhledem k tomu, že CMF mobily jsou hlavně o nízké ceně, je konečné rozhodnutí pochopitelné. Akis Evangelidis současně dodává, že to neznamená konec CMF mobilů, jen si tedy budeme muset počkat minimálně do dalšího roku.
Zdroje: fonearena.com, x.com
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