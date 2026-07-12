Noise představil chytrý náramek bez displeje. Vydrží až 10 dní a připomíná Whoop

Zdroj: Noise
Indická značka Noise vstupuje do segmentu chytrých náramků. Novinka s názvem Noise REP se inspiruje populárním náramkem Whoop a sází na nepřetržité sledování zdraví, AI analýzu naměřených dat a dlouhou výdrž baterie. Zajímavostí je, že všechny pokročilé funkce jsou dostupné bez nutnosti předplatného.
Noise REP přináší bohatou výbavu a dlouho výdrž
Noise REP váží pouhých 27 gramů a využívá tělo z pískované nerezové oceli. Nechybí voděodolnost do 5 ATM, pohodlný textilní řemínek ani dlouhá výdrž ktrá činí až 10 dní na jedno nabití. Pro sledování zdravotních funkcí byl použit optický senzor se čtyřmi fotodiodami a několika typy LED diod, které měří tepovou frekvenci pomocí zeleného, červeného i infračerveného světla. Součástí je také šestiosý pohybový senzor tvořený akcelerometrem a gyroskopem.
Náramek nepřetržitě měří srdeční tep, variabilitu srdeční frekvence (HRV), okysličení krve (SpO₂), dechovou frekvenci, stres, kvalitu spánku, regeneraci nebo odhad hodnoty VO₂ Max a fyzické výdrže. Dokáže také automaticky rozpoznat aktivity, jako je chůze, běh, jízda na kole, veslování nebo cvičení na eliptickém trenažeru.
Naměřená data zpracovává aplikace NoiseFit, která pomocí umělé inteligence připravuje denní přehled zdravotního stavu. Na rozdíl od některých konkurenčních produktů nejsou tyto funkce jakkoliv zpoplatněné.
Noise REP vstoupí do předprodeje 8. července prostřednictvím oficiálního e-shopu společnosti, a tak na Amazonu a Flipkart. V rámci zaváděcí nabídky vyjde na 9 999 indických rupií (přibližně 2 300 Kč) a bude dostupný ve čtyřech barevných variantách: Vivid Orange, Navy Blue, Classic Black a Sand Beige.
Zdroj: gizmochina.com
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