AirDrop v ohrožení, rekordní pokuta pro Google a novinky od Oppo: To nej z týdne #27

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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Mobil jako občanka i podpis. Co všechno brzy vyřídíme bez papíru?
Od konce roku 2026 bychom mohli mít v mobilu řidičák, občanku i možnost kvalifikovaně podepisovat dokumenty. Evropská digitální peněženka má výrazně zjednodušit jednání s úřady, bankami i dalšími službami. O tom, co všechno přinese a jak bezpečná bude, jsme mluvili s Pavlem Pavlasem, produktovým ředitelem společnosti DigiSign, která v Česku zajišťuje elektronické podpisy. [pokračování článku]
Cestujete letadlem? Přinášíme přehled pravidel pro přepravu powerbanek
Již brzy mnoho lidí vyrazí na dovolené, nebo už jsou na vytouženém odpočinku. Pro ty, co cestují letecky, čeká několik pravidel. A právě mezi nimi najdete například i podmínky pro cestování s powerbankou. Rozhodně si jich nemůžete vzít, kolik chcete, a jaké chcete. Podívali jsme se na podmínky vybraných leteckých společností a přinášíme vám přehled, co musíte dodržovat. [pokračování článku]
WhatsApp zavádí uživatelská jména: konec nutnosti sdílet telefonní číslo
Už delší dobu sledujeme přípravu nové funkce na platformě WhatsApp, která přinese uživatelská jména. Nyní zde máme konkrétní posun v této oblasti. [pokračování článku]
Oppo Reno16 F a Reno16 FS míří na první trhy v Evropě
Do aktuální modelové řady Reno16 vstupují další dvě novinky. Čínská společnost Oppo je tentokrát pojmenovala Reno16 F a Reno16 FS. Po vzoru poslední generace z ledna tohoto roku můžeme na českém trhu očekávat pouze druhého jmenovaného zástupce. Každopádně hned v úvodu musíme zmínit, že mezi jednotlivými přírůstky existuje pár klíčových rozdílů. [pokračování článku]
Výkonný Redmi K90 Ultra láká na větráček a 8550mAh baterii
V posledních týdnech se objevovalo mnoho informací kolem nadcházející novinky Redmi K90 Ultra a nyní jsme se dočkali. Tento mobil je v něčem unikátní a nechybí mu mnoho k tomu, aby mohl být považován za top model. [pokračování článku]
Qi bezdrátové nabíjení zrychlí na 50 W. Na nové generaci spolupracují Apple, Google i Xiaomi
Sdružení společností, které vyvíjí standard Qi pro bezdrátové nabíjení – Wireless Power Consortium (WPC) – zahájilo práce na nové generaci standardu. Ten má zvýšit výkon bezdrátového nabíjení až na 50 W. Technická konference proběhla v sídle Xiaomi v Pekingu a zúčastnili se jí zástupci společností Apple, Google, Huawei, Honor, Oppo, Vivo i další. [pokračování článku]
Funkce Skrýt můj e-mail od Applu má bezpečnostní trhlinu
Technologické společnosti mívají speciální programy, v rámci kterých vyplácí nemalé částky za objevení chyby nebo zranitelnosti v jejich softwaru. Takto mohou současně vše vylepšovat a kolikrát opraví i nějakou zranitelnost před tím, než si toho všimne nějaký hacker. Nyní zde ale máme případ, který je minimálně zvláštní. Týká se funkce Skrýt můj e-mail. [pokračování článku]
Google definitivně vypnul Tenor API, éra populární GIF služby končí?
V době rozmachu animovaných obrázků, tedy GIFů, bylo na trhu poměrně hodně služeb. O ty projevily zájem velcí hráči a i Google byl na kupní výpravě. V roce 2018 odkoupil službu Tenor, přičemž cena nikdy nebyla zveřejněna. Důvodem nebyla jen služba jako taková, ale spíše velké množství souborů. Tehdy to možná ani nedávalo smysl, ale z dnešního pohledu se jedná o cenná data pro trénování modelů umělé inteligence. Tenor je ale na sklonku svého života. [pokračování článku]
Nubia Air přichází ve vylepšené verzi Pro
Společnost ZTE by pod vlastněnou značkou Nubia mohla již brzy vydat další model v rámci produktové řady Air. Čínský výrobce do nabídky na svých stránkách zařadil verzi Air Pro, která odhaluje většinu specifikací a konečnou podobu. [pokračování článku]
Nubia Neo 5 GT přichází do Česka: Aktivní chlazení a design bez výstupků
Nubia se jakoby probudila a nyní představuje jeden mobil za druhým. Další novinkou na českém trhu je Nubia Neo 5 GT a už podle názvu byste asi usoudili, že se jedná o herní mobil, což je do jisté míry pravda. [pokračování článku]
Google definitivně prohrál spor s EU. Zaplatí rekordní pokutu 4,1 miliardy eur za monopolní chování
Google neuspěl u nejvyššího evropského soudu ve sporu o rekordní pokutu za zneužití dominantního postavení systému Android. Evropský soud zamítl odvolání společnosti i její mateřské firmy Alphabet a potvrdil pokutu ve výši 4,1 miliardy eur, tedy zhruba 101 miliard korun. [pokračování článku]
Na iPhonech se šíří Moo Virus Prank: Jak funguje a jak jej z iPhonu odstranit
Žádný operační systém není dokonalý a sem tam se najde nějaká zranitelnost. Zpravidla se firmy hodně snaží, aby bylo vše včas opravené. Jednou za čas se ale objeví dost otravný vtípek, který využívá nějakou vlastnost aplikací nebo i systému jako takového. Tentokrát se šíří v docela velké míře Moo Virus Prank. [pokračování článku]
AirDrop a Quick Share trpí bezpečnostní chybou. Zranitelnost může na dálku vyřadit sdílení na více než 5 miliardách zařízení
Bezpečnostní výzkumníci z CISPA Helmholtz Center for Information Security objevili šest zranitelností v technologiích AirDrop a Quick Share. Chyby se týkají iPhonů, Maců, telefonů s Androidem i počítačů s Windows a podle odhadů mohou zasáhnout více než pět miliard zařízení. [pokračování článku]
Apple s EU vedou další jednání. Povedou k plnému zpřístupnění Siri AI na evropském kontinentu?
Apple a Evropská komise pokračují v jednáních o spuštění nové generace hlasové asistentky Siri AI v Evropské unii. Videohovor mezi generálním ředitelem Applu Timem Cookem a místopředsedkyní Evropské komise Hennou Virkkunen obě strany označily za konstruktivní. Na tom se ale shoda prakticky končí. Ani Apple, ani Evropská komise nezveřejnily žádné konkrétní výsledky jednání. Z oficiálních vyjádření vyplývá pouze to, že budou v rozhovorech pokračovat. Pro evropské uživatele se tak zatím nic nemění. [pokračování článku]
Motorola uvádí Global Connect: Nativní řešení pro datové eSIM na cestách
Ještě před nějakou dobou bylo cestování trochu komplikovanější, pokud došlo na využívání mobilních služeb v zahraničí, respektive se nejednalo o nic levného. Roaming mobilních operátorů může prodražit dovolenou, tedy pokud cestujete mimo EU. Abyste snížili výdaje, bylo pohodlnější si zakoupit místní SIM kartu. Dnes se nabízí alternativa v podobě služeb nabízejících datové eSIM karty. Do této chvíle jste si mohli vybrat mezi několika službami, ale do hry vstupuje Motorola. [pokračování článku]
Strategická změna u Oppo: Realme a OnePlus přejdou pod jednotný ColorOS
Jednou za čas se objeví na trhu nový výrobce a někdy nějaký zmizí nebo se stáhne z globálního trhu. V případě značek OnePlus, Realme a Oppo se děje ale něco jiného. Dříve samostatné firmy bojující o zákazníky přechází do odlišné struktury. [pokračování článku]
Předchozí týden: Nové technologie od Samsungu, placení hodinkami Honor a regulace reklam Googlem: To nej z týdne #26
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