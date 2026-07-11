ChatGPT dostává nový hlasový režim GPT-Live. Vylepšení míří i do Apple CarPlay

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI představilo novou generaci hlasového režimu ChatGPT s názvem GPT-Live. Největším vylepšením je to, že umělá inteligence bude umět současně poslouchat i mluvit, díky čemuž se bude konverzace výrazně více podobat běžnému rozhovoru. Vylepšení se týká také majitelů Apple CarPlay.
Nový hlasový režim GPT-Live je tady
Dosavadní hlasový režim fungoval podobně jako většina hlasových asistentů. Nejprve mluvil, poté čekal na odpověď uživatele. GPT-Live je postaven na takzvané full-duplex architektuře, která umožňuje současně poslouchat i odpovídat. Uživatelé tak mohou ChatGPT kdykoliv přerušit nebo mu skočit do řeči, aniž by konverzace začínala znovu. Model navíc lépe pozná, kdy má pokračovat v odpovědi a kdy naopak chvíli počkat. OpenAI uvádí, že během hovoru může reagovat podobně jako člověk krátkými potvrzeními typu „hm“ nebo „ano“, případně zůstat zcela potichu, pokud uživatel přemýšlí.
Nový hlasový režim umí využít i vyhledávání na webu
GPT-Live dokáže během konverzace využívat také webové vyhledávání, takže může pracovat s aktuálními informacemi. ChatGPT v rámci systému Apple CarPlay také například správně zareagoval na pokyn, aby uživatele přerušil při přeříkávání abecedy kdy po desátém písmenu. Právě schopnost reagovat v reálném čase má být jednou z hlavních předností nové technologie.
GPT-Live přichází ve dvou variantách. Uživatelé bezplatného tarifu budou využívat model GPT-Live-1-mini, zatímco předplatitelé všech placených tarifů dostanou výkonnější GPT-Live-1. Nový hlasový režim se již postupně zpřístupňuje uživatelům na iOS, Androidu i ve webové verzi ChatGPT.
GPT-Live prozatím nebude dostupný pro některé funkce
OpenAI zároveň upozorňuje, že GPT-Live prozatím nepodporuje hlasovou komunikaci během sdílení obrazovky ani videohovorů. Tyto funkce zůstávají zatím dostupné pouze ve starším hlasovém režimu ChatGPT, jejich podpora pro GPT-Live je ale podle společnosti ve vývoji. Novinka přichází krátce před uvedením modelu GPT-5.6, který OpenAI plánuje zpřístupnit už tento týden.
Zdroj: 9to5mac.com
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