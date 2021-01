Mi Air Charge; Zdroj: Xiaomi

To nej z uplynulého týdne #4 – Honor, Telegram, Edge S, WhastApp

Chystá se Dimensity 2000, možná zatopí Snapdragonům

Společnost Mediatek v minulosti hrála na trhu se smartphony, respektive SoC („procesory“) druhé housle, ale to se v poslední době mění. Sice Qualcomm nabízí nejvýkonnější procesory v případě mobilů s Androidem, Mediateku se daří uspět v cenově dostupnějších kategoriích. Navíc série Dimensity se těší dobrému zájmu, přičemž se nabízí dostatek výkonu za přijatelnou cenu. Nedávno jsme se dočkali představení nových dvou top modelů v podobě Dimensity 1200 a 1100. Začíná se mluvit o další generaci Dimensity 2000. [pokračování článku]

Huawei asi zvažuje prodání P a Mate série mobilů jinému výrobci

Huawei se snaží udržet se na mobilním trhu i přes sankce ze strany USA. V Číně se společnosti relativně daří, ostatně zde nelze ani prodávat mobily s Google službami. Na globálním trhu jde ale o celkem zásadní nedostatek, což se odráží na prodeji. I naše zdroje hovoří o značném poklesu prodejů na českém trhu, u některých prodejců jde až o 80 %. Spekuluje se ale, že by Huawei mohl prodat série smartphonů P a Mate jiné společnosti. [pokračování článku]

Letos místo nového Note 21 máme dostat Note 20 FE

Už delší dobu se spekuluje o zrušení řady Galaxy Note. Samsung sice naznačil, že i letos bychom se nějakých modelů Note měli dočkat, zda to ale bude přímo Note 21, je nejisté. Po dnešní zákulisní informaci je to ještě více nejisté, údajně se totiž chystá jen vylepšený loňský model. [pokračování článku]

Motorola Edge S oficiálně, s novým Snapdragonem a pořádnou baterií

Před nějakým časem Motorola představila novou sérii Edge, která se chlubila zakřiveným displejem do stran. Dnes došlo na představení model Motorola Edge S, ale má jen plochý zobrazovací panel. Dle dostupných informací bude název Motorola Edge S jen pro Čínu. Na ostatních trzích bude novinka známá pravděpodobně pod jménem Motorola MOto G100, ale na potvrzení si budeme muset počkat. [pokračování článku]

Oficiálně: Samsung Galaxy Watch 3 a Watch Active 2 vám nově změří tlak a EKG

Již v prosinci 2020 získala aplikace Samsung Health Monitor certifikát CE, který umožňuje rozšířit služby sledování zdravotního stavu i do evropských zemí. Tolikrát omílané měření krevního tlaku a EKG tak přestává být i v naší zemi tabu a konečně se těchto funkcí dočkáme. Majitelé hodinek Samsung Galaxy Watch 3 a Galaxy Watch Active 2 mohou jásat. [pokračování článku]

Time to Walk je nová „podcastová“ funkce od Applu

Společnost Apple představila novou funkci Time to Walk pro majitele Apple Watch a předplatitele služby Apple Fitness+. O této funkcionalitě ale už nějakou chvíli víme, a to díky odhalenému zdrojovému kódu ze systému iOS 14.3 a watchOS 7.2. [pokračování článku]

O2 představilo HALF SIM, T-Mobile naopak eSIM v aplikaci či na webu

Některé společnosti se snaží nabídnout nové produkty, možnosti a strategie v rámci omezení elektroodpadu, případně snižují zatížení životního prostředí. Některá řešení nejsou zcela dotažená do konce a spíše vypadají jen jako další marketingová snaha. Do boje za snižování odpadu vstupují i mobilní operátoři, ale každý jde jinou cestou. [pokračování článku]

Spoluzakladatel One Plus – Carl Pei představil projekt Nothing

Carl Pei – spoluzakladatel společnosti One Plus, jež se proslavila smartphony, které se na trhu prezentovaly jako „zabijáci vlajkových lodí“, po sedmiletém působení oznámil svůj odchod. Po nějaký čas nebylo zcela jasné kam jeho kroky budou směřovat. Dnes oznámil svůj nový projekt, který nese prostý název – Nothing. [pokračování článku]

WhatsApp bude vyžadovat biometrické ověření pro webovou verzi

Služba WhatsApp představila nové podmínky používání, které se sice netýkají například uživatelů v rámci EU, ale i tak způsobily odliv a přechod na alternativní služby, respektive konkurenční. Došlo k odkladu, ale situace se asi moc nezmění. Mezitím se ale pracuje na vylepšování. Například nedávno WhatsApp začal zakomponovávat volání přes webového klienta. Ten se dočkal dalšího vylepšení. [pokračování článku]

Xiaomi Mi Air Charge aneb nabíjení na několik metrů bez kabelu i podložky

Výrobci se v poslední době hodně zaměřili na samotné displeje smartphonů společně na fotografické schopnosti. Není problém si dnes pořídit mobil s ukrytou kamerou pod displejem, periskopickým zoomem nebo se 120W nabíjením. Nějakou dobu se mluvilo o budoucnosti, kdy budeme moci nabíjet mobilní telefon napříč prostorem bez kabelu nebo nějaké speciální podložky pro bezdrátové nabíjení. Budoucnost přichází právě teď, jelikož společnosti Xiaomi přišla s novou technologií Mi Air Charge. [pokračování článku]

Honor jedná s Googlem o návratu služeb a aplikaci

Dosavadní zprávy ohledně návratu Google služeb a aplikací do smartphonů značky Honor byly na úrovni spekulací. Nyní ale George Zhao Ming, CEO Honoru, potvrzuje, že jedná s Googlem o spolupráci. Výrobce telefonů je nyní v přechodném období, kdy například nedávná novinka Honor V40 má ještě HMS, tedy řešení od společnosti Huawei. [pokračování článku]

Telegram testuje import chatu z konkurenčních aplikací

V posledních týdnech internet rozvířily zprávy a o kontroverzní změně podmínek u komunikační platformy Whatsapp. Změna se týká nakládání s uživatelskými daty, která by měla být sdílena s mateřským Facebookem. To měla za následek poměrně masivní odliv uživatelů ke konkurenčním platformám Telegram a Signal. [pokračování článku]

Nové čipy Exynos od Samsungu poráží v grafickém benchmarku A14 Bionic od Applu

Společnost Samsung minulý rok spojila síly s výrobcem AMD. Tohoto matadora na poli výroby procesorů a grafických čipů není potřeba nijak zvlášť představovat. Toto spojení by mělo Samsungu umožnit dodávat v dalších letech své procesory vybavené grafickými čipy AMD. Ty by měly nahradit stávající čipy Mali. [pokračování článku]

Android 12 bude barevnější, ale vlastní barvu si nezvolíte

Zpravidla musíme počkat na vydáním první veřejné vývojářské verze nadcházejícího Androidu, abychom se dozvěděli, co Google chystá. Letos je tomu trochu jinak, jelikož se objevují informace ještě před uvedením. Některé jsou založeny na zjištěních z AOSP (Android Open Source Project), jiné vycházejí z úniků. Web 9to5Google přichází s informací, že Android 12 nabídne více možností v oblasti přizpůsobení vzhledu. [pokračování článku]

Youtube testuje Klipy pro sdílení

Youtube testuje novinky poměrně pravidelně, byť jich v poslední době není mnoho. Například jsme se dočkali PWA verze celého webu. Tentokrát služba představuje nový způsob sdílení v podobě Klipů. Youtube upozorňuje, že se jedná o alfa verzi a ještě nemusí zcela optimálně fungovat. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #3 – Snapdragon 870, Honor V40, BlackBerry



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #4 – Honor, Telegram, Edge S, WhastApp

reklama reklama