Společnost Apple představila novou funkci Time to Walk pro majitele Apple Watch a předplatitele služby Apple Fitness+. O této funkcionalitě ale už nějakou chvíli víme, a to díky odhalenému zdrojovému kódu ze systému iOS 14.3 a watchOS 7.2.

Time to Walk má za úkol zpříjemnit procházky prostřednictvím originální obsah ve formě rozhovorů a hudby. Funkce byla konečně oficiálně představena skrze tiskovou zprávu. Ačkoliv byla služba představena, dostupná je jen na některých trzích. Jelikož je tato služba vázána na Fitness+, bude minimálně zprvu dostupná jen v USA, Irsku, Kanadě, Austrálii, Velké Británii a na Novém Zélandu.

Samotná služba Time to Walk nezní ale vůbec špatně. V podstatě se má jednat o podcast, ve kterém budou mluvit světové osobnosti. Hosté pak budou vyprávět svůj životní příběh a budou si muset připravit vlastní playlist, který si uživatel bude moci po skončení podcastového dílu poslechnout. Nutno však podotknout, že funkcionalita bude k dispozici, alespoň prozatím, jen na Apple Watch.

Nové epizody má Apple v plánu vydávat každý týden a časově se budou pohybovat od 25 do 40 minut. K dispozici pak budou v aplikaci Workout na Apple Watch. Jakmile na hodinkách vyberete epizodu, automaticky se spustí cvičení a můžete pokračovat jakýmkoli tempem.

Time to Walk navíc vyžaduje párování s AirPods nebo jinými Bluetooth sluchátky, které připojíte k Apple Watch. po stažení epizod samozřejmě není vyžadováno Wi-Fi ani mobilní připojení. Můžete si nové epizody ručně stáhnout nebo přepnout nastavení tak, aby se automaticky stahovaly a přidávaly nejnovější epizody.

Zdroj: 9to5mac.com

Time to Walk je nová „podcastová“ funkce od Applu

