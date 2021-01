WhatsApp bude vyžadovat biometrické ověření pro webovou verzi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Služba WhatsApp představila nové podmínky používání, které se sice netýkají například uživatelů v rámci EU, ale i tak způsobily odliv a přechod na alternativní služby, respektive konkurenční. Došlo k odkladu, ale situace se asi moc nezmění. Mezitím se ale pracuje na vylepšování. Například nedávno WhatsApp začal zakomponovávat volání přes webového klienta. Ten se dočkal dalšího vylepšení.

WhatsApp odkládá nové podmínky o 3 měsíce

Bez otisku prstu nebo skenu obličeje se nepřihlásíte

Webová verze komunikační platformy WhatsApp je dostupná na adrese web.whatsapp.com, přičemž pro přihlášení musíte mít u sebe mobilní telefon, na kterém máte přihlášený svůj účet. Do této chvíle stačilo odemknout smartphone, naskenovat QR kód přes aplikaci a mohli jste používat WhatsApp na webu. To se ale mění.

Nově už nebude postačovat jen naskenování QR kódu. Sice můžete svou aplikaci zabezpečit PINem nebo biometrickým ověřením, ale web byl méně chráněný. Nově bude služba WhatsApp vyžadovat biometrické ověření v aplikaci na mobilu, pokud je na to vybaven. Po naskenování QR kódu tedy budete muset ještě ověřit svou totožnost otiskem prstu nebo pokročilým skenováním obličeje, pokud máte na to vybavené zařízení. Případně by mělo fungovat i skenování duhovky.

Tato novinka přidává další úroveň zabezpečení, díky které se sníží možnost zneužití mobilu. WhatsApp tak myslí na situaci, kdy má někdo fyzický přístup k odemčenému mobilnímu zařízení. Nově bude potřeba ještě jedno ověření uživatele. Novinka bude dostupná v aplikacích pro Android i iOS v horizontu několika týdnů. Nebude ji možné vypnout a stane se součástí běžného ověření totožnosti.

