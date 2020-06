Samsung Galaxy Watch Active 2 – parťák na sport [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Oblast chytrých hodinek poslední roky prochází spíše nepatrnou evolucí každého modelu. Ty navíc většinou přicházejí mnohem méně často než telefony. My se tak dnes podíváme na dlouhodobější recenzi modelu Samsung Galaxy Watch Active 2, který přináší příjemné novinky oproti předchůdci. Jsou to hodinky určené hlavně na sport. Jak obstály v našem testu?

Konstrukce

Ačkoliv jsou hodinky směrované především jako sportovní, mají opravdu elegantní design. Oproti třeba Galaxy Watch je mnohem jednodušší a celé čelo hodinek je jen jedno krycí sklo.

Nemáme tu ani žádnou fyzickou otočnou lunetu, její náhrada je senzorová po obvodu hodinek. Díky tomu se tak můžete stále stejně pohybovat po systému, přičemž posun je doprovozen příjemnou vibrační odezvou.

Hodinky Galaxy Watch Active 2 jsou nabízeny ve dvou velikostech, a to 40 a 44 mm. My jsme testovali tu větší, která se na menší zápěstí tolik nehodí. Standardní dodávaný pasek je silikonový a je určený také spíše na tlustší zápěstí.

Na těle se nachází pak dvě tlačítka na pravém boku. Horní slouží primárně jako tlačítko zpět, to spodní pak pro vstup do menu. Zajímavostí pak je integrace EKG stejně jako třeba u Apple Watch, proto má právě první zmíněné tlačítko jinou barvu.

Funkce EKG ale zatím ani více než půl roku od uvedení na trh není dostupná. Zde je totiž potřeba certifikace a tu získal výrobce zatím jen v Jižní Koreji. EKG minimálně pro tuto oblast má dorazit ve třetím čtvrtletí. V budoucnu se mají hodinky naučit také měřit krevní tlak.

Samozřejmostí je voděodolnost s certifikací IP68 a 5ATM. Celkovou odolnost podtrhuje certifikace MIL-STD-810G. Krycí sklo je typu Gorilla Glass DX+ a ani po mnoha recenzentech na něm nevidím žádné škrábance.

Displej

Zobrazovací panel je typu Super AMOLED a nabízí rozlišení 360 x 360 pixelů. Viditelnost i na přímém slunci je skvělá a k dispozici je také always-on zobrazení, tedy neustále zobrazené hodiny. Ty jsou ale aktivní s nižším jasem, takže na slunce stejně musíte „zamávat“ zápěstím pro vyšší jas.

Sportování

Následující odstavce jsou zaměřené na sportování s vestavěnými aplikacemi od Samsungu, které má od jiných řešení třetích stran výhodu, že nemusíte platit žádné měsíční předplatné k úplné funkčnosti. K dispozici na Tizen je ale i velice povedená aplikace Endomondo a také Strava.

Běhat jsem byl s hodinkami opravdu hodněkrát a vždy mi naměřily ve srovnání s iPhonem o něco nižší uběhlou vzdálenost. Při pohledu do mapy pak považuji vzdálenost iPhonu za přesnější. Nicméně po pár dnech jsem v nastavení objevil možnost zapnutí vysoké přesnosti polohy. Poté se již naprosto přesně vzdálenost shodovala.

Je zde dokonce také trenér běhu, kde si nastavíte, zda je váš cíl spalování kalorií, vytrvalostní běh nebo zvýšení rychlosti. Sám jsem tuto funkci otestoval a funguje to opravdu velice dobře. Hodinky vás vždy hlasem a na displeji upozorní, pokud běžíte moc rychle, pomalu, nebo si naopak držíte zvolené tempo daného tréninku.

Jediný menší detail je možná fakt, že vám toto říká možná až moc často. Tedy když běžíte hodinu, tak vás to pak začne mírně otravovat (zvlášť tedy upozornění držte si tempo). Funkce je to ale celkově velmi užitečná. Při běhu pak velice dobře funguje také automatická pauza. Ta vám hned, jak se zastavíte, pozastaví sledování běhu. Funguje překvapivě dobře a případně lze tuto funkci vypnout.

Samozřejmostí je možnost nastavit si u běhu a chůze různé cíle – vzdálenost, trvání anebo spálené kalorie. Líbí se mi také možnost vždy zapnutého displeje jen při cvičení.

Hodinky jsem vzal také do bazénu na měření plavání. To funguje opravdu velice dobře, nejprve si nastavíte délku bazénu, kde plavete (třeba 25 m) a pak vám hodinky velmi přesně počítají vzdálenost, celkové záběry, průměrné tempo a další. Dokonce rozpoznají váš plavecký styl. Stále vám při tom všem také měří tep. Vždy po doplavání na konec bazénu pak ukáží aktuální uplavaný počet bazénů.

Celkově je v hodinkách opravdu široké množství připravených sportů a cvičení:

běh, chůze, cyklistika, turistika, plavání (bazén nebo venku), běžecký pás, rotoped, eliptický manažer, trénink na okruhu, posilovací stroj, benčpres, bicepsy, burpee test, cvičící stroj, dřepy, horolezci, hvězdy, hyperextenze, jóga, kliky, mrtvé tahy, pilátes, posilování ramen, stahování tyče, prkno, předkopávání, předpažování, rozpažování, sedy-lehy, shyby, strečink, tlak nohama, tricepsy, veslovací stroj, výpady, zakopávání, zkracovačky, zvedání nohou v leže.

Pochválit musím možnost exportovat trasy zaznamenané Samsung aplikací do formátu GPX. Potěší také automatická detekce cvičení fungující u nejběžnějších sportů. Tato detekce se odstartuje, pokud bude sport delší než deset minut. Opravdu jsem tyto záznamy zvlášť při běžné chůzi dostával.

Při běžném používání vám budou hodinky neustále počítat kroky, vyšlapaná patra, spálené kalorie a měřit spánek. Pro zaznamenávání spánku samozřejmě musíte s hodinkami spát, což je pro mě osobně velmi nepříjemné.

Jako užitečnou funkci považuji průběžné měření tepe během dne, kde v aplikaci pak vidíte váš průměrný klidový tep. Zjistíte tak, jak na tom přibližně zdravotně jste. Každopádně pokud zjistí hodinky vysokou úrovni tepu, můžete se uklidnit pomalým dýcháním. Po každé hodině, co ji celou prosedíte, dostanete notifikaci, abyste se protáhli.

Výdrž baterie

Hodinky nabízejí baterii o kapacitě 340 mAh, přičemž výrobce uvádí výdrž při běžném používání „více než 60 hodin“. Během testování s tím musím souhlasit, dva dny jsem dal vždy spolehlivě i s nějakým tím během. Třetí den byla ale baterie již na hraně.

Pokud si ale zapnete always-on displej, tedy vždy aktivní displej, výdrž se rapidně zkrátí zhruba jeden den.

Hardware

Uvnitř tepe Exynos 9110 z konce roku 2018, který je vyrobený vcelku moderním 10nm procesem. Čip by sice mohl být aktuálnější, v praxi je ale rychlost a odezva systému výborná. Tomu pomáhá 0,75 GB operační paměti v případě verze bez LTE, což je na hodinky dostačující hodnota. Hodinky si můžete na českém trhu koupit i ve verzi s LTE, přičemž tyto mají 1,5 GB RAM.

Vnitřní úložiště nabízí 4 GB a tady bych si dokázal představit větší kapacitu. Po stažení jednoho playlistu na Spotify do offline už mi zbýval jen necelý gigabajt.

Specifikace

displej: 44mm modely: 1,4palcový (34mm) Super AMOLED 360 x 360, Corning Gorilla Glass DX+ 40mm modely: 1,2palcový (30mm) Super AMOLED 360 x 360, Corning Gorilla Glass DX+

procesor: Exynos 9110 dvoujádrový 1,15 GHz

RAM: 768 MB (LTE verze 1,5 GB)

úložiště: 4 GB

rozměry: Hliníkový plášť – 44mm modely: 44 x 44 x 10,9T, 30 g Hliníkový plášť – 40mm modely: 40 x 40 x 10,9T, 26 g Nerezový plášť – 44mm modely: 44 x 44 x 10,9T, 44 g

Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou

Monitorování srdeční frekvence (s 8 fotodiodami), EKG, akcelerometr (měří zrychlení až 32 G), gyroskop, barometr, okolní světlo

5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G

baterie: 44mm modely: 340 mAh 40mm modely: 247 mAh

Bezdrátové nabíjení dle standardu WPC

Operační systém

Operačním systémem je Tizen ve verzi 4.0.0.7 s nadstavbou OneUI verze 1.5. Dříve jsem možná preferoval systém WearOS, ten ale Google již moc neaktualizuje a Tizen mi přijde mnohem lepší. Aplikací je na oba systémy také podobné množství a osobně jsem našel své zástupce především na Tizenu.

Hudbu totiž poslouchám na Spotify a právě na Tizenu nabízí tato služba plnohodnotnou aplikaci s možností stažení hudby do offline. To neumí ani na WearOS ani na Apple Watch. Zároveň je také dostupná moje oblíbená aplikace na sport, a to Endomondo. Na WearOS není Endomondo kompatibilní s WearOS od verze 2 a novější. K dispozici je i populární aplikace Strava.

Nicméně celkově je systéme velmi svižní a optimalizace je výborná. Vše funguje, jak má, vpravo od ciferníku si na rozdíl od WearOS můžete dát neomezené množství obrazovek. V základu jsou v systému předinstalované velmi líbivé ciferníky, které nabízí široké možnosti přizpůsobení.

Ani s Tizenem bohužel zatím v Česku nezaplatíte, služba Samsung Pay tu není oficiálně dostupná, což je škoda.

Kompatibilita

Hodinky jsou kompatibilní jak s telefony se systémem Android, tak s iOS. Nejprve jsem testoval Galaxy Watch Active 2 s telefonem Samsung Galaxy A41 (recenze), kde je spolupráce samozřejmě lepší než na iPhonu. Systém od Applu má totiž stále svoje omezení a třeba neumožňuje odpovídat na zprávy.

Nicméně aplikace pro nastavení hodinek Galaxy Watch funguje velmi dobře na obou platformách a nabízí opravdu široké možnosti nastavení. Všechny možnosti, co zde nalezneme, lze nastavit i přímo v nastavení na hodinkách.

Zhodnocení

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 jsou skvělý parťák na sport. A nejen to, vzhledem k jejich elegantnímu designu je můžete nosit i třeba na obchodní schůzky. Tomu by jistě pomohla změna pásku na kožený, což není problém. Nicméně výtky na tomto modelu se těžce hledají.

Hodinky mají vynikající displej, rychlou odezvu, spoustu sportovních aktivit, reproduktor a můžete je i v Česku koupit s LTE. Samozřejmě bych mohl chtít lepší výdrž, dva dny dávají hodinky ale spolehlivě i s nějakou aktivitou a myslím si, že na víkend si zkrátka nabíječku brát nemusíte. Jako menší mínus však zmíním zatím nedostupné EKG stejně jako placení přes službu Samsung Pay.

Doporučená cenovka verze 44mm činí 7900 Kč, přičemž sehnat se dají dnes v akci i o více než tisíc korun. To mi přijde jako velice příznivá cena. Konkurenční Apple Watch například začínají na ceně kolem 12 tisíc, což je tedy skoro dvakrát tolik a umí to samé. Za zhruba 6 tisíc korun ale koupíte třeba také Huawei Watch GT2 (recenze), které jsou ale hloupější, nejsou tak plynulé, ale zase mají delší výdrž baterie.

Za podobnou cenu můžete mít také třeba TicWatch Pro 2020, které mají ale přes 4 roky starý procesor a pro mě dnes už zanedbaný systém WearOS. Testoval jsem chvíli jak zmíněné Huawei hodinky, tak podobné TicWatch C2 (recenze), a za mě je rozhodně lepší sáhnout po Galaxy Watch Active 2, především pokud vám jde o sport. Silným konkurentem v této oblasti jsou ale Garmin Vívoactive 4S, které mají horší displej a zatím jsme je ještě netestovali.

Klady

Velký skvělý displej

Elegantní design

Kvalitní kovová konstrukce

Plynulý a rychlý běh systému

Mnoho sportovních aktivit a trenér běhu

Zápory

Nedostupnost Samsung Pay v ČR

Stále nedostupné měření EKG



Samsung Galaxy Watch Active 2 – parťák na sport [recenze]

