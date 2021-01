Zdroj: droid-life.com

To nej z uplynulého týdne #3 – Snapdragon 870, Honor V40, BlackBerry

Další rána Huawei, mnohé licence byly odmítnuty

Americké společnosti dostaly zákaz obchodovat s čínským gigantem Huawei v roce 2019 a do té doby se restrikce rozšířily i na firmy mimo USA. Výrobce tak musel začít řešit mnohé problémy, které se nedotýkají jen smartphonů. I přes značné investice vše vyústilo do takové podoby, že Huawei byl nucen prodat značku Honor, aby ji zachránil. Mohli jsme si myslet, že situace nemůže být horší, ale nakonec je. [pokračování článku]

Huawei koupil patenty od BlackBerry

Společnost Huawei se stále nachází v problémech kvůli omezené spolupráci nejen s americkými společnostmi. Navíc současná administrativa USA zamítla několik licencí dovolujících některým americkým firmám spolupráci s tímto čínským gigantem. Zřejmě to ale Huawei neodrazuje a pokračuje v posilování. [pokračování článku]

Honor chystá návrat ke Google službám

Huawei stále doplácí na sankce ze strany administrativy USA a dokonce nedávno přišel i o partnery, kteří měli dočasné licence, které dovolovaly spolupracovat i přes všeobecné zákazy. Bohužel celé dění dopadalo i na značku Honor, která spadala pod Huawei, ale nedávné kroky čínského giganta osvobodily výrobce Honor, který začíná působit nezávisle. [pokračování článku]

Qualcomm představil Snapdragon 870

Společnost Qualcomm naposledy představila nový procesor série 400, který prvně přichází s přímou podporou mobilních sítí páté generace. Skoro by se dalo říci, že na nějakou novinku si počkáme minimálně pár měsíců, ale firma dnes uvedla nový procesor Snapdragon 870. [pokračování článku]

Nové procesory Dimensity 1200 a 1100 představeny

Společnost Mediatek je v tuto chvíli na vzestupu, což dokazují poslední statistiky, kdy tento výrobce se stal číslem jedna v rámci SoC („procesorů pro mobily“) na světě. Sice jeho modely jsou stále brány jako málo výkonné, ale řada Dimensity to změnila. Nabízí se výborný výkon a také plná integrace podpory sítí páté generace. Dnes jsme se dočkali uvedení nový top modelů Dimensity 1200 a Dimensity 1100, které co nevidět zamíří do mobilů. [pokračování článku]

LG a nejasná budoucnost ve světě smartphonů

Na současném trhu najdeme ještě několik firem, které mají dlouhou historii na trhu s mobily. HTC se například stále snaží vyprodukovat aspoň několik modelů ročně, ale nevypadá s firmou zrovna nejlíp. Podobně je na tom i LG. Sice se každý rok dočkáme mnoha modelů, ale finanční situace není nejlepší. [pokračování článku]

Vivo X60 Pro Plus oficiálně, tentokrát se Snapdragonem 888

Společnost Vivo představila na konci minulého roku dva smartphony s procesory od společnosti Samsung, ale už tehdy se začalo mluvit o ještě vybavenější novince, která bude představena později. Dnes se tak stalo a Vivo zařadilo do své nabídky Vivo X60 Pro Plus. [pokračování článku]

Honor V40 představen, zázrak se nekoná

Značka mobilů Honor trpí na sankce vedené k původní mateřské společnosti Huawei, ale po osamostatnění se začalo spekulovat, že by mobily Honor mohly nabídnout Google služby a aplikace. Předpokládalo se, že první mobil přijde s takovou výbavou, ale dnešní novinka v podobě Honor V40 bohužel ještě nemá Google certifikaci a zřejmě se jedná o jeden z posledních počinů, který se bude ještě spoléhat na HMS Core od Huawei. [pokračování článku]

Projekt Loon od společnosti Alphabet končí

V roce 2013 vznikl projekt Loon v rámci divize Google X, ale po reorganizaci v roce 2015 přešel více méně pod Alphabet, mateřkou společnost, kterou nyní vede Sundar Pichai. Loon měl jednoduchý cíl, který spočíval ve zpřístupnění internetového připojení kdekoliv na světě. [pokračování článku]

Honor potvrzuje spolupráci s Qualcommem a dalšími

Honor se dal dříve považovat jen jako další kanál prodeje smartphonů a dalších zařízení společnosti Huawei. Jednalo se o úspěšnou strategii, přičemž se Honor dostal mezi mezi přední značky na trhu se smartphony. Následoval značný propad po uvalení sankcí na Huawei, což nakonec vyústilo v prodej Honoru, což se dá považovat za pokus o záchranu. Po delší době útlumu se ale Honor ozývá a zřejmě i vrací na trh. [pokračování článku]

Apple zakázal „sideloading“ iOS aplikací na M1

Apple tento týden implementoval mechanismus blokování na straně serveru, čímž zabránil majitelům Mac počítačů s M1 procesorem načítání aplikací pro iOS. Samozřejmě nejde o všechny aplikace. [pokračování článku]

Beeper spojuje komunikační platformy do jednoho klienta

Možná si někteří z vás ještě pamatují dobu, kdy jste nemuseli být závislí jen na jedné aplikaci/klientovi dané komunikační platformy. Příkladem může být ICQ. Nemuseli jste používat jejich nativního klienta pro komunikaci, mohli jste používat alternativu jako třeba Trillian. Bohužel toto spojení již dávno neplatí, ostatně většina populárních komunikačních sítí nepodporuje alternativní klienty. To chce ale změnit Beeper. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #2 – WhatsApp, Xiaomi, Galaxy S21, podcast



