Galaxy Watch 3 – klasika od Samsungu [recenze]

Samsung představil první zástupce řady s názvem Galaxy Watch (recenze) před dvěma lety. Od té doby jsme se dočkali jen sportovních Galaxy Watch Active 2 (recenze), a aby se tento model nepletl s druhou generací Galaxy Watch, výrobce je označil rovnou jako Galaxy Watch 3. Jaký pokrok se udál u tohoto výrobce za dva roky? Stojí nová generace za to? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Na test se k nám dostala větší 45mm verze, na trhu se ale prodává také menší 41mm varianta. Pokud však hned začnu porovnáním s první generací Galaxy Watch, tak tam byla právě větší verze (46mm) o dost masivnější. Displej je přitom o 0,1 palce větší, zatímco právě tělo je kompaktnější.

„Trojky“ jsou o 2 mm tenčí, a o 10 gramů lehčí. Osobně tak ve výsledku sedí nový model na mé ruce o poznání lépe. Bohužel mají příjemnější rozměry také jeden nepříjemný důsledek v podobě menší baterie, ale o tom až v dalších kapitolách.

Velice mě také ve srovnání s první generací těší zadní strana hodinek, který konečně není plastová. Celé tělo působí velmi hodnotně a zpracování je prvotřídní. Rámeček je kovový a kolem displeje se nachází otočná luneta. Ta funguje velmi precizně a značně usnadňuje pohyb v systému.

Přepracována byla také tlačítka, která zde nalezneme dvě na pravém boku. Nejsou tolik zapuštěná a jsou kulatá. Jejich stisk je jistý a potěšil mě detail, kdy se v horním tlačítku nachází schovaný nápis Galaxy Watch.

Design hodinek působí třeba ve srovnání s Galaxy Watch Active 2 více tradičně a hodí se tak třeba skvěle manažerům k obleku. Na druhou stranu mě osobně se více zamlouvá jednodušší elegantní design právě sportovního modelu, ale to je čistě subjektivní věc.

Galaxy Watch 3 nabízejí kromě standardní certifikace IP68 zvýšenou odolnost vůči teplotním změnám, vlhkosti a dalším testům v rámci MIL-STD-810G. Voděodolnost je pak dle výrobce zajištěna až do hloubky 50 metrů, takže plavání s hodinkami není problém.

Displej

Jak jsem již zmiňoval, displej oproti původní 46mm Galaxy Watch povyrostl o 0,1 palce na úhlopříčku 1,4 palce. Bohužel ale přišel o ochranné sklo Gorilla Glass DX+, je tu jen verze Gorilla Glass DX. Přitom právě verze s přídomkem plus má nabízet vyšší odolnost vůči poškrábání, což se z dlouhodobého hlediska jistě hodí.

Stále se však jedná o vynikající zobrazovací panel Super AMOLED, kde podpora always-on je samozřejmostí. Přítomný je také senzor okolního osvětlení, který reguluje jas spolehlivě.

Hardware

Trochu zklamání nastává při pohledu na specifikace. Uvnitř totiž nalezneme stejný procesor jako v původní první generaci Galaxy Watch, tedy 10nm Exynos 9110 určený přímo pro hodinky. Odezva systému a rychlost je sice naprosto bezproblémová, novější čip by ale jistě mohl být úspornější a ještě by mohl prodloužit výdrž baterie. Čipy vyrobené 7nm jsou již běžná záležitost a 5nm jsou za dveřmi.

Chválím ale alespoň navýšení operační paměti z 768 MB na 1 GB a především dvojnásobné úložiště. Velikost 4 GB totiž byla docela malá, po stažení jednoho playlistu na Spotify do offline už mi zbýval vždy jen necelý gigabajt. Tady máme tedy 8GB úložiště a hudby si tak uložíte mnohem více.

Existuje pak také LTE varianta s podporou eSIM, která je kromě 45mm verze poprvé dostupná i u menší 41mm verze. Příplatek za LTE verzi je přitom zhruba 1 tisíc korun, což při ceně přes 12 tisíc není tolik.

Specifikace Galaxy Watch3 45mm

displej: 1,4 palců, Always On Display, Gorilla Glass DX

procesor: Exynos 9110 Dual core 1,15 GHz

RAM: 1 GB

úložiště: 8 GB

Tizen Wearable OS 5.5

LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/GLONASS/Beidou

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

rozměry: 45 x 46,2 x 11,1 mm, 53,8 gramů (43 gramů – Titanium)

baterie: 340 mAh + bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie

Kapacita samotné baterie oproti prvnímu modelu (46mm) Galaxy Watch poklesla z 472 mAh na 340 mAh. To je opravdu výrazné snížení, nicméně původně jsem testoval před dvěma lety menší verzi 42mm s baterií 270 mAh. Ta tehdy vydržela 3 dny nenáročného využití. Na tuto hodnotu se dá dostat i s novými hodinkami, jeden víkend jsem s nimi přežil, ale bylo to o fous.

Pokud bych ten víkend ale více sportoval a zapnul třeba neustálé měření tepu, výdrž bude tak dvoudenní. Při zapnutí always-on displeje pak jeden den. Výdrž tedy není špatná, ale s větší baterií jistě mohla být lepší.

Novinky v systému

Operačním systémem je Tizen z vlastních dílen, který tu máme tentokrát ve verzi 5.5, což zní jako velký skok z původní verze 4.0. Ve skutečnosti je však změň oproti předchozí verzi 4.0 (která byla právě na Galaxy Watch Active 2) relativně pomálu. Po přijmutí notifikace na novou zprávu nově uvidíte i předchozí konverzaci, což funguje i v aplikacích jako Messenger nebo WhatsApp. Zobrazují se také obrázky, pokud jsou vám poslány.

Sportovní funkce byly zdokonaleny. Rozhraní zobrazuje trochu více informací a jsou podrobnější na jednotlivých obrazovkách. Novinkou je také měření VO2 max, neboli okysličení krve a také detailní analýza stylu běhu. Dozvíte se tak údaje jako asymetrie, pravidelnost nebo doba kontaktu se zemí. Ty si lze v aplikace Samsung Health pak pěkně zobrazit na grafech v průběhu času. Sportovní aktivity lze exportovat do formátu gpx, nicméně mě mrzí, že neexistuje web. Nelze si tak svoje aktivity pohodlně prohlédnout na větším displeji počítače.

Nakonec mezi poslední novinky Tizen 5.5 patří detekce pádů, možnost pořídit screenshot celé obrazovky, nejen té viditelné části a odkaz na přehrávanou hudbu přes malou ikonku přímo na ciferníku.

Hudbu můžete poslouchat i na Spotify a právě na Tizenu nabízí tato služba plnohodnotnou aplikaci s možností stažení hudby do offline. To neumí ani na WearOS ani na Apple Watch. Zároveň je také dostupná moje oblíbená aplikace na sport, a to Endomondo. Na WearOS není Endomondo kompatibilní s WearOS od verze 2 a novější. K dispozici je i populární aplikace Strava.

Kompatibilita

Hodinky jsou kompatibilní jak s telefony se systémem Android, tak s iOS. Hodinky jsem testoval s telefonem Galaxy M21, kde je spolupráce samozřejmě lepší než na iPhonu. Systém od Applu má totiž stále svoje omezení a třeba neumožňuje odpovídat na zprávy.

Zhodnocení – Galaxy Watch 3 recenze

Nové hodinky od Samsungu ničím nepřekvapily. Samsung u nového modelu v podstatě zopakoval stejný recept na chytré hodinky a jen je trochu okořenil pár novými funkcemi. Ty však dostanou také loňské Galaxy Watch Active 2, které lze dnes sehnat zhruba o 5 tisíc levněji. Nemají sice skvělou fyzickou otočnou lunetu, ale jinak je jejich výbava skoro stejná. Nové Galaxy Watch 3 jsou sice super hodinky, ale výrazný nárůst ceny není dobrý směr, původní Galaxy Watch (46mm) začínaly na ceně 8500 kč. Galaxy Watch 3 (45mm) koupíte od 12,5 tisíc.

Zpracování je vynikající a hodinky působí opravdu velice luxusně, vše fungovalo naprosto skvěle, systém je svižný a na sport vás novinka také nezklame. Bohužel s hodinkami od Samsungu nelze platit v obchodech, což tedy nelze v ČR oficiálně ani s Wear OS. Nepotěší také stále nedostupná funkce EKG.

Galaxy Watch 3 srovnaly cenu s Apple Watch. Bohužel oproti předchozí generaci Galaxy Watch není novinek tolik a je otázka, zda se nyní za 12,5 tisíce vyplatí je koupit. V případě LTE verze dokonce 13,5 tisíce. S touto cenou patří mezi nejdražší hodinky pro Android telefony. Osobně bych radši počkal, nebo sáhl po starším modelu.

Případně se můžete poohlédnout po hodinkách TicWatch, počkal bych si na model TicWatch Pro 3, který má dorazit brzy a bude stát kolem 9 tisíc. A nebo mezi konkurenci rozhodně patří nový Fitbit Sense (cca 9 000 Kč) nebo Fitbit Versa 3 (cca 6 000 Kč). Hodinky od Fitbitu vám navíc u některých bank nabídnou placení přes NFC.

Klady

Otočná luneta je skvělá

Klasický tradiční design

Plynulý a rychlý běh systému

Mnoho sportovních aktivit a trenér běhu

Zápory

Nedostupnost Samsung Pay v ČR

Stále nedostupné měření EKG

Vysoká cena, velké zdražení oproti minulé generaci



