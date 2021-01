Nové procesory Dimensity 1200 a 1100 představeny

Zdroj: XDA Developers

Společnost Mediatek je v tuto chvíli na vzestupu, což dokazují poslední statistiky, kdy tento výrobce se stal číslem jedna v rámci SoC („procesorů pro mobily“) na světě. Sice jeho modely jsou stále brány jako málo výkonné, ale řada Dimensity to změnila. Nabízí se výborný výkon a také plná integrace podpory sítí páté generace. Dnes jsme se dočkali uvedení nový top modelů Dimensity 1200 a Dimensity 1100, které co nevidět zamíří do mobilů.

Dimensity 1200 a Dimensity 1100

Nejvýkonnější model je samozřejmě Dimensity 1200, kde se nabízí osm jader v sestavě 1+3+4, kde nejvýkonnější jádro nabízí až 3 GHz. Další tři jsou taktována na 2,6 GHz a jádra pro méně náročné úkoly nabízí 2 GHz. O grafiku se zde stará ARM Mali G77 MC9. Bohužel u operační pamětí jsme se dočkali podpory jen LPDDR4x, takže je jasné, že mobily s těmito procesory nebudou bojovat o první příčku v benchmarcích. Úložiště může být typu UFS 3.1.

V případě foťáků si Dimensity 1200 poradí až s 200MPx senzorem, případně zvládne duální sestavu 32+16 MPx. U videí se dá dosáhnout na 4K rozlišení s 60 snímky za sekundu. Displeje mohou mít rozlišení Quad HD+ s 90 FPS, případně Full HD+ s 168 FPS. V rámci konektivity najdeme podporu pro Wi-Fi 6, GNSS L1 + L5, Bluetooth 5.2, Sub-6GHz 2CC a 5G + 5G DSDS.

Dimensity 1100 je sestaven s dvou clusterů po čtyřech jádrech, kde výkonnější nabízí až 2,6 GHz, slabší pak 2 GHz. Grafický čip je stejný, stejně jako podpora operační pamětí a úložišť. Tento model si maximálně poradí se 108MPx senzorem, ale duální sestava zůstává stejná. Jedinou změnou u podpory displejů je rozlišení Full HD+, kde lze použít 144Hz panel. Konektivita zůstává na stejné úrovni.

Obě novinky jsou vyrobeny pomocí 6nm technologie a nabízí například APU 3.0 s 10% nárůstem výkonu v rámci operací kolem umělé inteligence. První mobily s těmito procesory se objeví na konci tohoto čtvrtletí u značek jako Xiaomi, Vivo, OPPO a Realme.

