Android 12 bude barevnější, ale vlastní barvu si nezvolíte

Zpravidla musíme počkat na vydáním první veřejné vývojářské verze nadcházejícího Androidu, abychom se dozvěděli, co Google chystá. Letos je tomu trochu jinak, jelikož se objevují informace ještě před uvedením. Některé jsou založeny na zjištěních z AOSP (Android Open Source Project), jiné vycházejí z úniků. Web 9to5Google přichází s informací, že Android 12 nabídne více možností v oblasti přizpůsobení vzhledu.

Více barev, i pro aplikace

Už nyní čistý Android nabízí možnosti přizpůsobení vzhledu, ale jsou značně omezené. Pokud nebudeme počítat volby světlého a tmavého prostředí, jsou k dispozici změny tvaru ikon aplikací, jednotlivých prvků, fontu a také barvy, ale ta se týká jen tlačítek. Spíš se jedná o doplňkovou barvu, která se nedotýká kompletně celého vzhledu systému. Někteří výrobci si samozřejmě vytvořili vlastní systém modifikací, případně lze použít řešení třetích stran, jako je třeba Substratum.

Dle nových informací bude možnost přizpůsobení rozšířena také o volbu barvy pro celý systém. Budete si tak moci skutečně změnit černou nebo bílou variantu na jinou barvu. K dispozici bude také volba doplňkové barvy, respektive odstínu. Podle všeho ale nebude možné si definovat vlastní barvy a uživatel si bude muset zvolit jednu z přednastavených. Stejně jako je tomu nyní v čistém Androidu, viz třetí obrázek výše.

Hlavní výhodou řešení zabudovaného do Androidu bude nativní podpora přes API. Již nyní mohou vývojáři přizpůsobit automaticky svou aplikaci vzhledu systému, jelikož jim API poskytuje informaci, jestli je nastaven tmavý nebo světlý vzhled. Nově ale budou moci čerpat také údaj, jaká barva byla přizpůsobena. Bude to vyžadovat nějaké úsilí navíc, ale asi si můžete představit situaci, že byste pro systém zvolili například fialovou barvu, která by byla promítnuta i do ostatních aplikací, případně odstín.

Vzhled k přímé integraci do Androidu, budou moci novinku nabídnout i výrobci, kteří nic takového neimplementovali. Ostatní budou moci přizpůsobit své řešení tomu od Googlu, díky čemuž by byla podpora vývojářů aplikací více žádoucí.

