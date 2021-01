Huawei asi zvažuje prodání P a Mate série mobilů jinému výrobci

Zdroj: Huawei

Huawei se snaží udržet se na mobilním trhu i přes sankce ze strany USA. V Číně se společnosti relativně daří, ostatně zde nelze ani prodávat mobily s Google službami. Na globálním trhu jde ale o celkem zásadní nedostatek, což se odráží na prodeji. I naše zdroje hovoří o značném poklesu prodejů na českém trhu, u některých prodejců jde až o 80 %. Spekuluje se ale, že by Huawei mohl prodat série smartphonů P a Mate jiné společnosti.

Rozprodávání Huawei?

Agentura Reauters přichází s informací, že již několik měsíců Huawei zvažuje a vyjednává s konsorciem firem ze Šanghaje ohledně odprodeje smartphonů P a Mate. Jakoby se čínský gigant snažil zachránit tyto modely pro budoucnost. Jednání jako taková mají trvat už měsíce a zatím ještě nebylo rozhodnuto.

Oficiálně: Huawei prodává Honor čínské firmě

K těmto zvěstem se již stihla vyjádřit společnost Huawei s tím, že se nezakládají na pravdě a že se firma nechystá rozprodat svou mobilní divizi. Nikdo ani nic jiného nečekal, ale pokud jsou vedena jednání, je otázkou, co by bylo cílem. V této rovině už můžeme jen spekulovat, ale možná jde jen o způsob, jak obejít sankce ze strany USA.

Případně se nabízí možnost, že si Huawei jen odloží některé série smartphonů k jiné společnosti. Až by došlo na zrušení sankcí, došlo by k návratu pod křídla Huawei. Dle zdrojů by se firma měla hlavně věnovat levnějším modelům, které patří mezi ty prodávanější.

Výrobce co nevidět bude muset čelit nutné změně mobilní divize, jelikož ji asi nebude možné udržet jen za pomocí čínského trhu. Minimálně v tomto roce můžeme očekávat dramatičtější změny u Huawei.

Zdroje: pocketnow.com, reuters.com



