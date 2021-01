Xiaomi Mi Air Charge aneb nabíjení na několik metrů bez kabelu i podložky

Mi Air Charge; Zdroj: Xiaomi

Výrobci se v poslední době hodně zaměřili na samotné displeje smartphonů společně na fotografické schopnosti. Není problém si dnes pořídit mobil s ukrytou kamerou pod displejem, periskopickým zoomem nebo se 120W nabíjením. Nějakou dobu se mluvilo o budoucnosti, kdy budeme moci nabíjet mobilní telefon napříč prostorem bez kabelu nebo nějaké speciální podložky pro bezdrátové nabíjení. Budoucnost přichází právě teď, jelikož společnosti Xiaomi přišla s novou technologií Mi Air Charge.

Mi Air Charge

Představte si, že přijdete do místnosti, kde je umístěná speciální nabíjecí stanice, ale nemusíte mobil nikam přikládat, nebo připojovat kabel. Mobil se prostě z ničeho nic začne nabíjet. Právě takto jednoduše se dá pospat nová technologie společnosti Xiaomi. Mi Air Charge není absolutní revolucí, jelikož podobné technologie byly prezentovány již několikrát, ale zatím se ani jedna nedostala do komerčního produktu. Vstupem Xiaomi se to zřejmě změní.

Nečekejte zázraky. Mi Air Charge zvládá nabíjet mobilní telefon pomocí 5 W, takže na pomalé doplnění energie to zcela dostačuje. Společnost se nechala slyšet, že chce tuto technologii nabídnout i pro chytré příslušenství, takže v budoucnu byste si mohli nechat nabíjet i chytré hodinky a cokoliv dalšího.

Asi byste si mysleli, že místnost s takovou nabíječkou se pomalinku přemění v mikrovlnou troubu, ale Xiaomi vysvětluje, že je zde použito velké množství antén. Například stanice jich má 144 a samotný mobil potřebuje 14. Některé slouží k přesnému určení polohy zařízení, aby došlo k zaměření samotného signálu. Ten využívá milimetrovou technologii, která je nasměrovaná na mobil. Antény v něm umístěné následně převedou signál na energii pro nabíjení. Xiaomi neuvedlo přesně, na kolik metrů lze nabíjet. V oficiální zprávě se uvádí, že Mi Air Charge funguje na několik metrů.

V tuto chvíli není jasné, kdy se objeví první produkt. Xiaomi jen uvedlo, že letos ještě nebude uveden smartphone s Mi Air Charge. Lze tedy předpokládat, že v roce 2022 bude minimálně jeden smartphone k dispozici, který budete moci takto nabíjet.

Zdroj: neowin.net



Domů » Články » Xiaomi Mi Air Charge aneb nabíjení na několik metrů bez kabelu i podložky

reklama reklama